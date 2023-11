En el marco de los 20 años de Messe Frankfurt Argentina, Detlef Braun, director de la compañía, dialogó con Mensajero y dio detalles sobre el posicionamiento de la empresa alemana en el mundo y analizó las tendencias que surgen de cara al futuro cercano.

Por su parte, también estuvo presente Fernando Gorbarán, presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, quien puntualizó sobre la actividad en nuestro país y destacó las estrategias para fortalecer su posicionamiento en la región.

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA MESSE FRANKFURT EN LA CELEBRACIÓN DE ESTOS 20 AÑOS?

- Somos el claro e indiscutido líder del sector de exposiciones, lo que por supuesto tiene un lugar privilegiado en toda nuestra cartera. Messe Frankfurt no es un startup reciente, sino que tenemos de 780 años de historia. Hoy por hoy, la empresa ya tiene presencia en 180 países. Todos sabemos los desafíos políticos que estamos atravesando, por lo que, como actores globales, debemos diversificar aún más en todas las regiones a futuro. Vamos a expandir nuestra presencia en mercados en los que ya estamos presentes, pero queremos mejorar nuestro posicionamiento en sitios como India, Vietnam, Estados Unidos, Turquía, Sudáfrica y Sudamérica. En esta región está creciendo nuestra participación. Fernando y su equipo están haciendo un trabajo enorme.

También, sabrán que las exposiciones tienen un derrame económico muy grande donde se realizan. Por ejemplo, en Frankfurt, nuestro predio es uno de los más grandes del mundo y se encuentra muy cerca de la ciudad. Más de 5 millones de personas nos visitan, lo que deja un impacto de 3600 millones de euros. Un factor fundamental es que, la gente que viene a visitar las exposiciones, ocupa el 40 % de la hotelería durante todo el año.

¿QUÉ CONDICIONES PUNTUALES VEN EN EL MERCADO SUDAMERICANO?

(Fernando Gorbarán) La principal estrategia de Messe Frankfurt en la región es, por ahora, hacer exposiciones únicamente en Argentina. Estamos volviendo a buscar oportunidades en países del Mercosur. Brasil es un gran socio, pero hoy estamos concentrados en nuestro país, principalmente en los eventos que se hacen en Frankfurt. Además, esta semana, tenemos la reunión de todas las automecánicas del mundo, con 25 personas de 13 lugares que van a estar deliberando el futuro de las ferias automotrices. A su vez, este año, lanzamos el Congreso Económico Argentino de Finanzas con mucho éxito.

¿QUÉ LUGAR OCUPAN EL TURISMO Y LA HOTELERÍA EN LOS PLANES DE MESSE FRANKFURT?

- Honestamente, el punto es que tenemos un rol fundamental como clientes del turismo. Somos quienes tomamos sus servicios. Hemos tenido una experiencia terrible en Frankfurt durante la pandemia porque los encuentros personales estuvieron prohibidos. Toda la gente que traíamos a la ciudad, que eran de más de 5 millones de personas, no estuvo y se sintió el impacto en términos de economía a comparación del gasto. Cuatro de los hoteles principales tuvieron que cerrar. Lo mismo sucedió en bares y restaurantes. Nosotros somos uno de los grandes proveedores de la actividad, pero no tenemos en cartera, de momento, los mayores eventos, sino que los albergamos en otra sede.

UNO DE LOS GRANDES DESAFÍOS DEL TURISMO SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, ¿QUÉ TAN DESARROLLADO ESTÁ MESSE FRANKFURT EN ESE ASPECTO?

- En nuestra experiencia, la pandemia fue un gran catalizador de la tecnología. Lo que se debatía en ese momento era si iba a haber una canibalización del mundo digital a las exposiciones presenciales. Nosotros hicimos un desarrollo de nuestros propios eventos, en cambio, el mundo hacia un correlato en las tendencias. Ahora, en la pospandemia, vemos que la presencialidad ha crecido extremadamente, por lo que estamos volviendo al nivel del 2019. Esto significa que en 2023 estamos con un 95 % de nuestros ingresos por medio del encuentro cara a cara. La gente no quiere reunirse, lo necesita. Por otro lado, el otro 5 % corresponde a la virtualidad.

Obviamente, vamos a continuar invirtiendo en tecnologías porque nos da la oportunidad de obtener nuevos grupos que se están moviendo. De hecho, nos podemos comunicar los 365 días del año a través de una pantalla, sin la necesidad de pactar un encuentro. A su vez, la digitalización depende mucho de la industria. Por ejemplo, la afinidad en el mundo textil es baja. En cambio, si hablamos de exposiciones técnicas, el mundo tecnológico se utiliza mucho más. Entonces, los eventos comerciales son el ganador analógico del mundo digital. La innovación es un impulsor clarísimo, pero la médula de nuestro negocio es la reunión personal. Finalmente, el mundo digital no provocó una canibalización, sino que fue un servicio agregado, lo que es una muy buena señal para todos.

¿CUÁNTO INFLUYE EL TURISMO DE REUNIONES EN LOS NIVELES DEL RECEPTIVO EN ARGENTINA?

(Fernando Gorbarán) Según los datos que manejamos, 1 de cada 4 visitantes internacionales está vinculado a la industria del turismo de reuniones. En 20 años de existencia de la empresa, trajimos 4 millones de viajeros a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica un 80 por ciento. No todos son extranjeros porque también se incluye al interior del país, pero es un dato impresionante porque, además, por nuestros eventos pasaron más de 20 mil empresas. Esto demuestra que nuestra actividad es la única que tuvo que revalidar su modelo de negocios y hoy se está recuperando mejor que lo que imaginaba. Obviamente, tenemos cuestiones en la macroeconomía local y desafíos propios, pero en general estamos muy bien.

A NIVEL TENDENCIAS, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS SE ESTÁ VENDIENDO PARA EL NEGOCIO FERIAL?

Hay que saber que las exposiciones son un producto orgánico. Por eso, cada tendencia depende mucho de la industria donde se trabaja. Por ejemplo, se está desempeñando mucho sobre los ODS. Nosotros, en Estados Unidos y todo el mundo estamos ejerciendo como embajadores de ellos. Dentro de nuestras distintas exposiciones, se ven reflejadas en las tecnologías y sostenibilidad. Así hacemos que las charlas continúen siendo relevantes. Esta es la razón por las cuales nos visitan. De esta manera nos hemos desarrollado en los últimos 80 años.

Algo muy importante es que nosotros no redujimos nuestro formato con la pandemia, sino que nos mantuvimos en los 180 países donde estábamos. Las pymes conforman el 95 % de nuestros clientes en todo el mundo y ellos se concentran en las exposiciones donde van a tener mayor alcance mundial.

¿EXISTE ALGUNA ACTIVIDAD QUE HAYA CRECIDO SIGNIFICATIVAMENTE DESPUÉS DE LA PANDEMIA?

- Messe Frankfurt se centra en exposiciones textiles y de la industria de consumidores. En este momento, con todo lo que está sucediendo en el mundo, las empresas no están creciendo. Nuestra compañía está avanzando, pero eso no quiere decir que las que nos sigan también, sino que están apuntalándose en tener un poco más de presencia. En nuestros eventos, hemos tenido un crecimiento de doble dígito, aunque no hay una correlación.

A LO LARGO DE ESTOS 20 AÑOS, ¿QUÉ BALANCE HACE MESSE FRANKFURT SOBRE LA GENERACIÓN DE EMPLEO?

- Solo en Alemania, nuestra empresa brindó 36.400 puestos de trabajo, lo que ha crecido por la suma de ingresos. El nivel de lealtad que tenemos en la sede local es impresionante. Nuestros trabajadores permanecen un promedio de 25 años con nuestra organización. Esto se debe a que les presentamos la posibilidad de crecimiento laboral.