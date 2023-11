Los cruceros, al igual que toda la industria del turismo, atravesaron un gran 2023 que quedó marcado por la fuerte y contundente recuperación definitiva de la pandemia. Uno de los casos más significativos en la industria es Organfur, que concretó un crecimiento muy importante a nivel económico en facturación.

En este sentido, el vicepresidente de la compañía, Joaquín Salgueiro, destacó los casos de Royal Caribbean que superó 2022, mientras que Celebrity y Azamara estuvieron por encima de 2019, inclusive. Además, remarcó la importancia de las navieras locales, como Costa y MSC, que tuvieron una “muy buena” performance.

¿CUÁL ES LA ACTUALIDAD DE ORGANFUR?

- De nuestro lado, la realidad es que el año pasado hemos superado la barrera de 1200 agencias que nos han comprado aunque sea un crucero. Eso nos convierte, creo, en el jugador más importante en el mercado de agencias. Estamos muy contentos. Hemos encontrado un rol relevante, porque muchas acciones estaban direccionadas desde cada una de las marcas, pero considero que quizás faltaba una empresa que se dedique a abordar el producto crucero en su conjunto.

¿QUÉ FEEDBACK TUVIERON DE PARTE DEL TRADE?

- Nuestra propuesta fue muy bien recibida porque nos han elegido muchísimos clientes. De nuestro lado es seguir poniendo en cómo hacemos el trabajo más fácil para el agente de viajes. Pensamos que es un producto que puede crecer mucho, que muchísimos pasajeros podrían elegir viajar en crucero, pero simplemente a veces no es lo simple que debe ser para que el agente de viajes lo mire con entusiasmo. Nuestra misión es que lo mire tan o más simple que otros productos y que lo puedan ofrecer convencidos a sus clientes.

¿QUÉ NAVIERAS SE DESTACARON?

- Principalmente, las navieras que trabajamos son Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Azamara Cruises y hace poco también incorporamos a nuestra tecnología Norwegian, Princess, Oceania, Regent, y Celestyal, que es una naviera griega. También paralelamente a eso hemos trabajado algunas navieras offline. A su vez, hace poco firmamos contrato con Australis, que es una naviera que hace expedición en la Patagonia, y también firmamos con

Explora, que es una naviera de ultralujo que es del grupo de MSC, que acaba de lanzar su primer barco, pero tiene un proyecto muy ambicioso en los próximos años.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE CARA A 2024?

- Desde mi punto de vista hay algo de incertidumbre. Lo que voy escuchando un poco de informes de consultoras y gente que se dedica a analizar el mercado es que vendría un escenario de recesión en los primeros seis meses del año, pero hay que ver también a qué segmentos afecta, si eso alcanza a los niveles más altos.

Tampoco me animo a decir que Argentina tendría una caída. Se escucha que, por ejemplo, van a haber políticas más flexibles para que vengan aerolíneas y eso obviamente siempre nos beneficia porque los cruceros que nosotros vendemos muchas veces (o la mayoría de las veces) requieren un vuelo y esto mejoraría la oportunidad de venta de cruceros si es que se toman estas decisiones. Así que hay un poco de incertidumbre, pero nosotros somos optimistas.

¿EN CUÁNTO A LA EMPRESA QUÉ PLANES PROYECTAN?

- Para el año que viene nosotros tenemos destinado un presupuesto para inversiones propias y también para mejoras de la tecnología. Estamos lanzando una nueva versión de nuestro buscador para que sea más ágil, rápido y con mayor nivel de detalle para cotizar y reservar y también pensamos avanzar de cara al interior. Nosotros ya estamos visitando agencias fuera de Buenos Aires que es algo que incorporamos recientemente, así que creo que Organfur, en lo que es cruceros, se va a seguir expandiendo el año que viene.

¿QUÉ OTRAS INVERSIONES VAN A HACER?

- Siempre tenemos inversiones porque muchas navieras se apoyan en nosotros y más allá de eso, nosotros vamos a destinar un presupuesto propio para tener más libertad sin depender de ninguna ladera en particular. Nosotros sí tenemos como desafío estar muy presentes en lo que es el interior, incluso también en FIT, así que bueno, básicamente son inversiones para tecnología y para estar más cerca de agencias de viajes que a veces nos geste un poco más llegar.

¿ALGÚN MENSAJE QUE QUIERAS TRANSMITIRLE A LOS AGENTES DE VIAJES?

- Nosotros tenemos un mercado muy atomizado en lo que es cruceros. Argentina, gracias a Dios, es un mercado que tiene muchos jugadores y muchos chicos y nosotros nos dedicamos principalmente a abastecer a empresas que no tengan un volumen fuerte o un poder de negociación para sentarse y negociar condiciones con una naviera. Más que nada son agencias que venden cruceros y no es que no vendan muchos cruceros, sino que quizás se vendan pocos de cada naviera, por ahí la producción es interesante pero desconcentrada en muchos productos.

Lo que nosotros hacemos es tratar de centralizarla, de brindarle la tecnología para que puedan competir de igual a igual con la naviera directo. Muchas veces creemos que lo que podemos hacer, además de hacer buenas propuestas de comisiones, es tratar de maximizar lo que podamos el tiempo del agente de viajes, porque al fin y al cabo eso también tiene un valor.