Las mejores cafeterías neoyorquinas para disfrutar este invierno

Aunque las películas y series de televisión han demostrado el vibrante y rápido estilo de la ciudad que facilita el café to go, lo cierto es que Nueva York alberga miles de cafeterías con aéreas bellamente decoradas donde sentarse tranquilamente a degustar diferentes variedades de café, té o zumos, acompañados de exquisitos bocados y pastelería de autos, incluso de origen vegetal y sin gluten.

New York City Tourism + Conventions recopiló la siguiente lista de cafeterías por distritos en la ciudad para tener una experiencia sensorial inigualable, mezclando no solo sabores y aromas, sino también la atmósfera única y distintiva que cada espacio ofrece:

Lafayette

Dirección: 380 Lafayette St. (NoHo).

Horarios: lunes a viernes: 8:00 am – 11:00 am, sábado y domingo: 8:00 am – 10:00 am (desayuno), sábado y domingo: 10:00 am – 3:30 pm (brunch), lunes a domingo: 8:00 am – 9:00 pm (panadería).

La panadería y pastelería ofrece panes artesanales, croissants, bebidas de café Stumptown, un desayuno o almuerzo ligero y una variedad de dulces. El menú cubre una variedad de regiones, desde Provenza hasta Normandía y las costas mediterráneas vecinas, ofreciendo una reinvención de platos tradicionales y algunos exclusivos.

El chef Andrew Carmellini está acompañado en la cocina por el chef ejecutivo John Ramirez, el chef pastelero Scott Cioe y el Boulanger James Belisle.

Harvest Kitchen

Dirección: 269 Columbus Ave. (Upper West Side).

Horarios: lunes a jueves: 11:30 am – 10:00 pm, viernes: 11:30 am – 11:00 pm, sábado: 10:30 am – 11:00 pm; domingo: 10:30 am – 10:00 pm.

Este restaurante “New American” del Upper West Side es el resultado de una colaboración entre padres, chefs, nutricionistas y amantes de la comida del vecindario. El menú “de la granja a la mesa” incluye ensaladas, tazones, sándwiches y platos principales que se centran en ingredientes de origen sostenible. El café orgánico de Kobrick's (un tostador de quinta generación en Nueva York) es una de las bebidas emblemáticas de la tienda.

Buunni Inwood

Dirección: 4961 Broadway (Inwood).

Horarios: lunes a sábado: 8:00 am – 5:00 pm, domingo: 9:00 am – 5:00 pm.

Buunni Inwood es una cafetería de vecindario independiente que elabora pequeños lotes de granos de café etíopes tostados. Elias Gurmu y Sarina Prabasi, marido y mujer, fundaron Buunni en 2012 cuando se mudaron de Etiopía.

Muchos de los cafés de la tienda tienen certificación orgánica, mientras que otros provienen de pequeñas fincas comprometidas con prácticas responsables. Buunni también ofrece un menú de platos etíopes vegetarianos y veganos, que incluyen lentejas rojas picantes, garbanzos y otras salsas servidas con injera (pan etíope sin levadura), así como sándwiches y wraps.

Grace Street

Dirección: 17 W 32nd St. (Koreatown).

Horarios: domingo a miércoles: 11:00 am – 11:00 pm, jueves: 11:00 am – 11:30 pm, viernes y sábado: 11:00 am – 12:00 am.

Grace Street es una cafetería y tienda de postres en Koreatown (Barrio Coreano) enfocada en un público joven que sigue las tendencias modernas. Los tés con leche de tapioca y pétalos de rosa se preparan con precisión, y la tarta de queso vasca quemada es un cruce entre una clásica tarta de queso neoyorquina y una tarta de queso soufflé japonesa, sin corteza y sin gluten.

Los cafés destacados de Brooklyn

Hole in the wall

Dirección: 292 Bedford Ave. (Williamsburg).

Horarios: lunes a miércoles: 9:00 am – 11:00 pm (brunch de 9:00 am a 4:00 pm).

El café-restaurante australiano Hole in the Wall tiene varias ubicaciones en la ciudad, incluido este espacio de Williamsburg en la esquina de Bedford Avenue y Grand Street. Sus platos incluyen tostadas de aguacate con feta de trufa, huevos revueltos con chile y salsa de kimchi de tomate, y la Impossibly Good Burger, que viene con una selección de cafés, batidos, cócteles, cervezas y vinos de la carta.

Bushwick Grind

Dirección: 63 Whipple St Unit 1L (Williamsburg).

Horarios: lunes a viernes: 7:00 am – 6:00 pm, sábado: 9:00 am – 5:00 pm, domingo: 9:00 am – 3:00 pm.

Al crecer en Long Island pero visitar con frecuencia a su abuela en Bushwick, la fundadora Kymme Williams notó muy pocos lugares en el vecindario donde sentarse a tomar una taza de café. Después de varios viajes a la American Barista Coffee School en Portland, Oregon, para dominar el arte de la taza de café perfecta, en 2015 fundó Bushwick Grind junto a su esposo Raymond.

Los elegidos por New York City Tourism + Conventions en Queens

El Gran Coffee Shop

Dirección: 86-10 Roosevelt Ave. (Elmhurst).

Horarios: lunes a domingo: 9:30 am – 7:30 pm.

El Gran Coffee Shop es un restaurante familiar en Jackson Heights que ofrece una variedad de platos sudamericanos con un enfoque en la cocina ecuatoriana. La tienda sirve una gran selección de postres y café, así como una barra completa de jugos y batidos. También ofrece algunos de los platos más exóticos e insólitos del país, como el guiso de cabrito y el guiso de callos, además de sopas, filetes, pollo asado y salchichas.

Sweet Leaf Coffee Roasters

Dirección: Queens Plaza: 2810 Jackson Ave; Center Blvd: 4615 Center Blvd; Jackson Ave: 10-93 Jackson Ave (Long Island City).

Horarios: lunes a viernes: 7:00 am – 6:00 pm, sábado y domingo: 8:00 am – 6:00 pm (Queens Plaza); lunes a viernes: 7:00 am – 7:00 pm, sábado y domingo: 8:00 am – 7:00 pm (Center Blvd); lunes a viernes: 7:00 am – 7:00 pm, sábado y domingo: 8am – 7:00 pm (Jackson Ave).

Sweet Leaf Coffee Roasters es una de las cadenas de café emblemáticas de Queens. Sus tres tiendas ubicadas en el área de Long Island City tienen un toque rústico que da una sensación de calidez única. Está caracterizada por madera recuperada y una gama ecléctica de antigüedades francesas que salpican el interior en un guiño a las raíces industriales del aérea en el que se ubica.

Los más buscados en el Bronx

Mae Mae Café & Plant Shop

Dirección: 2417 Third Ave. (Mott Haven)

Horarios: martes a viernes: 8:00 am - 8:00 pm, sábado: 10:00 am - 4:00 pm, domingo y lunes cerrado

Mae Mae Café & Plant Shop es una cafetería y bar a base de plantas en Mott Haven que también es una tienda de plantas. La elegante cafetería y vinoteca sirve comida vegana ecléctica procedente de su propia granja orgánica, además de café, vino y cócteles creativos. Su colección de plantas cambia a menudo según la temporada, las recomendaciones de clientes y las sugerencias de los viveros locales.

The Café at Wave Hill

Dirección: 675 W 249th St. (Riverdale)

Horarios: martes a domingos: 10:30 am – 4:00 pm, lunes cerrado

Wave Hill es un jardín público y centro cultural en el Bronx con vistas al río Hudson y al oeste de New Jersey Palisades. Además de los jardines tradicionales que uno espera ver, Wave Hill tiene algunas sorpresas inesperadas, como senderos que serpentean sobre una alfombra de brillantes flores silvestres en primavera y una piscina adornada con nenúfares y flores de loto durante el verano y el otoño.

El Café utiliza ingredientes locales, muchos de ellos procedentes de Katchkie Farm, una granja orgánica en Kinderhook, Nueva York.

La elección de la oficina de turismo en Staten Island

Main Street Coffee

Dirección: 173 Main St.; 3728 Richmond Rd (Richmond)

Horarios: domingo a miércoles: 7:00 am - 5:00 pm, jueves a sábado: 7:00 am – 7:00 pm.

Richmond Town es mejor conocido como Historic Richmond Town, un pueblo con edificios restaurados de entre el siglo XVII hasta principios del XX. Las estructuras y los recreadores disfrazados ayudan a los visitantes a sentir que están experimentando la historia temprana de Nueva York por sí mismos.

En el corazón de este sitio histórico, se abrieron dos sucursales de Main Street Coffee que preservan la magia del lugar y sirven café en lotes pequeños, tazones de açaí, batidos, waffles, pasteles y una variedad de tostadas (piense en aguacate, rúcula, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva).

Cake Chef’s Coffee & Collectibles

Dirección: 561 Manor Road (Castleton Corners)

Horarios: miércoles a sábado: 8:00 am - 8:00 pm, domingo: 8:00 am – 6:00 pm, lunes y martes cerrado

James Carrozza ha desarrollado una pasión por el arte del coleccionismo de antigüedades y ha descubierto un profundo disfrute por los artículos antiguos. Esa pasión se incorporó al arte y la decoración de las panaderías The Cake Chef.

Su pasión eventualmente se convirtió en la pasión de su familia, y en Coffee & Collectibles combina la singularidad del viejo mundo con conceptos del nuevo mundo. El lugar crea una atmósfera llena de nostalgia, fantasía y por supuesto, delicias.