En 2022, Meliá PRO, el canal profesional de la cadena hotelera pensado para agencias de viajes, empresas, turoperadores y organizadores de reuniones y eventos, creció un 67 %, por lo que se espera que, durante el último trimestre del año, los viajes de negocios igualen los resultados históricos de 2019.

En este sentido, su programa Meliá PRO Business Traveller: Benefits & Rewards ofrece descuentos tarifarios de hasta 20 %, cumple con los requerimientos del viajero de negocios, brinda un sistema de acumulación de puntos para canjear por premios.

A su vez, a partir del informe SAP Concur Global Business Travel Survey 2023, este año, en Europa, habrá un auge del 25,3 % en viajes de negocios respecto a 2022. Además, según Gloabl Business Travel Association, el turismo empresarial se está reponiendo a grandes pasos mundialmente, por lo que se espera que en 2024 se superen las cifras prepandémicas.

MÁS SOBRE EL PROGRAMA MELIÁ PRO BUSINESS TRAVELLER: BENEFITS & REWARDS

La iniciativa de Meliá se encuentra en alrededor de 80 hoteles de la compañía, distribuidos en todo el mundo, garantiza servicios de reservas especializados en B2B, check in online, prioridad de entrada, acceso a área de trabajo y Wifi premium.

Además, incluye otras amenidades como botella de agua en cortesía, plancha vertical disponible en la habitación bajo petición, servicio de habitaciones y restaurantes con descuento, estación de café y té para salidas tempranas, desayuno Take Away, check out express y la posibilidad de conseguir puntos MeliáRewards con los viajes corporativos.

Asimismo, Meliá PRO sorteará un millón de puntos de su programa fidelidad, lo que equivale a 5000 euros, para todos los que reserven a través del código de empresa antes del 31 de diciembre de 2023.

Las empresas interesadas en adquirir el código corporativo lo pueden realizarlo a través de meliapro.com y pueden hacer reservas mediante los canales directos de Meliá (melia.com, APP o Customer Service & Contact Center) o utilizando su agencia de viajes habitual.