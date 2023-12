ATE ANAC decretó “estado de alerta y movilización” en repudió del Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por Javier Milei en la noche del miércoles, que pone en riesgo “concreto y directo” a Aerolíneas Argentinas y abre la puerta de “desaparición” de ANAC.

En este sentido, la entidad publicó un comunicado que fue difundido en las redes sociales y también advirtió sobre a posible privatización de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

“Nuestra postura siempre fue la defensa del rol del Estado garantizando conectividad, desarrollo y crecimiento nacional. Poner en riesgo engranajes claves de la industria aerocomercial es una política que nos pone en alerta y de la cual seremos críticos y refractarios”, expresó.

Ante esta situación, el coordinador general del gremio, Marcelo Belelli, manifestó: “Creemos que se está vulnerando la legislación vigente, porque son todas cuestiones que están por ley y reglamentadas y que un DNU no las puede pisotear”.

“Por todos estos motivos nos declaramos en estado de alerta y movilización por esta situación en los aeropuertos del país, llevando adelante las medidas y acciones que hagan falta para poder poner en visibilidad pública de que es necesario debatir las cuestiones, ponerse de acuerdo, transitar esta etapa con diálogo y no tratando de imponer y llevarse a puestos los trabajadores y la forma de seguir haciendo”, agregó.

Por último, concluyó con una postura contundente: “No estamos dispuestos a la pérdida por adquisitivo, no estamos dispuestos a la pérdida de funciones, no estamos dispuestos a que organismos que costaron mucho construir, de un plumazo nos lo quieran borrar”.