Aerolíneas Argentinas presentó su nuevo y disruptivo uniforme

Aerolíneas Argentinas presentó los nuevos uniformes para el personal de atención terrestre y de vuelo con un estilo totalmente disruptivo en la moda de la mano de los diseñadores Benito Fernández y Ricky Sarkany.

La presentación se llevó a cabo en el edificio corporativo de AR en el Aeroparque Jorge Newbery durante la mañana del lunes y contó con la participación de los diseñadores, junto a directivos, autoridades aeronáuticas y trabajadores y trabajadoras.

El mundo moderno pide un uniforme moderno, fue el eslogan de la iniciativa para desarrollar las nuevas piezas de colores que distinguen a la marca Aerolíneas en todo el mundo: el celeste y blanco se establece como predominante en los uniformes de vuelo, mientras que el azul y blanco representarán al personal de tierra.

Los tres pilares esenciales en los que trabajaron fueron: la identidad de marca, confortabilidad y comodidad/modernidad. Mientras que otro aspecto relevante tiene que ver con la sostenibilidad: el nuevo uniforme implica una reducción en el número de piezas, pasando de 9 a 6.

En este sentido, Benito Fernández, el encargado del diseño del uniforme, expresó: “Es un proceso que tiene casi dos años. Cuando me convocaron desde Aerolíneas Argentinas, me pareció primero un orgullo y segundo, trabajar juntos fue un placer. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Pero me parece que, en cuanto a lo conceptual, desde la zapatilla de Ricky, me parece que estamos dando un paso adelante en lo que se viene”.

Asimismo, destacó: “Una de las premisas es que, en todas las prendas, están esas cintas negras que dicen Aerolíneas Argentina. Eso me encantó, lo de la cinta negra. Está siempre presente el logo. Me parece que en todo el tiempo tenía que estar presente porque Aerolíneas Argentina es la marca más importante que tenemos”.

Por su parte, Sarkany, encargado de las zapatillas continuó: “Estoy inmensamente feliz y honrado de poder formar parte del equipo que trabajó para desarrollar una colección muy especial de zapatos para el uniforme de Aerolíneas Argentinas. La moda callejera, que empezó a tener una fuerza muy relevante y se potenció en la pandemia, fue importante. En la pandemia todos nos dimos cuenta de lo importante que es la comodidad”.

“Aerolíneas Argentinas nos permitió empezar a trabajar en algo totalmente disruptivo. Disruptivo pero lógico. Disruptivo porque es algo que a alguien le va a llamar la atención. Porque es distinto a todo lo visto, que son las zapatillas. Ya es raro ver una persona con corbata, ya es raro ver una persona con zapatos de vestir”, agregó.

A su vez, finalizó: “Todos los diseñadores argentinos tenemos una fantasía, que es un sueño, que es llegar al mundo con nuestros diseños. Y qué mejor que llegar al mundo de la mano de Aerolíneas Argentina. Que la gente preste atención a lo que fue hecho utilizando el único capital ilimitado que tenemos, que es el músculo creativo. La posibilidad de cerrar los ojos, soñar, imaginar y crear, y que eso se vuelva realidad”.

Por último, Pablo Ceriani, presidente de la compañía, concluyó: “Esta es la aerolínea de todos, es la aerolínea de los argentinos y la verdad que tratamos de hacer una inclusión, por eso fue el trabajo tan grande porque había que incluir una diversidad enorme”.

“Trabajamos mucho también hacia adentro del Gobierno digamos, con Turismo y con Transporte y demás, en la importancia de vender la cultura argentina, de alguna manera es lo que uno está mostrando al exterior. Es algo muy demandado en el mundo, Argentina como destino”, cerró.