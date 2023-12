Mientras La Libertad Avanza acelera su plan de alcanzar el déficit cero, la escalada del dólar oficial a $820 y el aumento abrupto de precios despertaron inquietud a nivel nacional. En tanto, el turismo también se mantiene expectante a qué puede suceder.

En este sentido, uno de los puntos que podrían verse ampliamente afectados por consecuencia del ajuste es el consumo de servicios. En otras palabras, no sería lejano estimar que, en lo que se viene, los argentinos ahorren su dinero con más precaución y, por ende, se limiten a viajar.

Por eso, ante la incertidumbre creciente, Mensajero se comunicó con Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, quien no solo analizó la situación en materia financiera y social del país, sino que también adelantaron cuáles son las variables para el turismo.

“LA EMISIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO ANTERIOR FUE PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA”

En primera instancia, Abram explicó que los anuncios de Luis Caputo son medidas de urgencia para evitar que el proceso de “destructivo” que dejó el gobierno anterior se convierta en una hiperinflación.

Asimismo, argumentó: “Lamentablemente, había que cortar de cuajo la emisión del Banco Central, la cual estaba acelerando este proceso hiperinflacionario, y evitar que el organismo financie al gobierno. Eso quiere decir que se gasta lo que se tiene. Y si, evidentemente, va a haber un ajuste en el consumo".

Por otra parte, en cuanto a las industrias nacionales, Abram resaltó que probablemente se vean afectadas por la falta de consumos y demanda de servicios, y remarcó que el turismo interno será uno de los más vulnerados. También, sumó: “Todo lo que sean bienes que se comercializan internacionalmente van a tender a subir, entre ellos el combustible, el cual es fundamental para los pasajes y aéreos”.

Al respecto, hay que decir que para los operadores y empresarios del sector la temporada de verano puede no verse impactada por las medidas, dado que los pasajeros se adelantaron y compraron antes de las elecciones. De esta manera, la mirada está puesta en después de marzo, con especial énfasis en Semana Santa y en las vacaciones de invierno.

QUÉ VA A PASAR CON LOS TICKETS AÉREOS DESPUÉS DE LOS AJUSTES

Por su parte, el economista libertario también analizó la actualidad del mercado aerocomercial: “Más allá de que Aerolíneas Argentinas hoy tiene una posición dominante, con poca competencia, y puede darse el lujo de aumentar lo que se le dé la gana, la realidad es que a medida que pase el tiempo se van a abrir los cielos nuevamente. Van a volver a haber más líneas aéreas prestando servicio, como fue cuando se abrieron los cielos",

Por último, Abram anticipó: “En términos reales, los pasajes van a bajar y no van a ser tan caros en correlación a los salarios porque, como no van a contar con una posición dominante, las empresas no se van a poder dar el lujo de venderlos a precios elevados”. A su vez, sumó: “Por otro lado, creo que, por un tiempo, lo que va a ser muy rentable es el turismo receptivo, por lo que va a aumentar”.