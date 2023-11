Luego de que se especulara sobre una designación de Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Diana Mondino, futura canciller en el gobierno de Javier Milei, viajó a Brasil para reunirse con Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

De esta manera, aseguró que Daniel Scioli continuará como embajador argentino en el país vecino hasta que se confirme a su reemplazante. En este sentido, Mondino celebró la gestión del excandidato presidencial y agradeció la “excelente relación” que formó con las autoridades brasileñas.

A su vez, la diputada electa negó que Javier Milei vaya a romper relaciones con Lula Da Silva, si no que, por el contrario, el objetivo de Argentina es continuar como socio de Brasil.

MONDINO APUNTÓ CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ

Desde septiembre, el presidente de la Nación designó nuevos representantes argentinos en Jamaica, República Dominicana, Finlandia, Costa Rica y Guinea Ecuatorial, y, además, Santiago Cafiero, actual canciller, estableció cambios diplomáticos. Por este motivo, a menos de dos semanas del cambio de gobierno, Diana Mondino salió al cruce.

Durante una conversación en Radio Rivadavia, la encargada de Relaciones Exteriores sostuvo: “En Cancillería vamos a tener un equipo mayormente formado por quienes ya están, con profesionales de carrera. El vicecanciller es un embajador designado que ya volverá. No me gusta que se nombren embajadores media hora antes de que se cambie el gobierno, eso no está bien”.