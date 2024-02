Desde la asunción del presidente Javier Milei y su política austera de reducir gastos del Estado, una de las principales víctimas fue la cultura y las Fiestas Nacionales: hasta el momento se suspendieron 13, sin tener en cuenta festivales y celebraciones locales.

De este modo, la cancelación de este tipo de eventos tiene como consecuencia también un impacto en el turismo, sea local o interprovincial. En un momento en el que los ingresos se ven afectados diariamente por la pérdida de nivel adquisitivo a través de la inflación, muchos trabajadores deberán cancelar sus días vacaciones para disfrutar más de un turismo de cercanía, rol en el que este tipo de fiestas juega un papel muy importante.

Las provincias más afectadas por estas decisiones fueron Río Negro, con tres suspensiones y Chubut y Entre Ríos con dos.

Si bien para los gobiernos locales se trata de políticas que apoyan y respaldan, Mensajero se comunicó con referentes de las Cámaras de Turismo provinciales para analizar la situación y ver cómo impacta a la actividad.

CÓMO AFECTÓ LA SUSPENSIÓN DE FIESTAS NACIONALES A RÍO NEGRO

El titular de la entidad rionegrina, Servando Martínez, rápidamente diferenció las fiestas que son promocionales de las populares: “Te separo un poco las cosas. Hay fiestas que movilizan a gente, por ejemplo la Fiesta de la Manzana o la Fiesta del Lúpulo, pero hay otros eventos como la Fiesta del Chocolate o la Fiesta Bariloche de la Carta que son netamente promocionales y seguro se van a hacer”.

En este sentido, explayó: “Las netamente promocionales también movilizan gente y atraen turismo. La difusión que le da el destino a esas fiestas es muy importante. No habría que suspenderlas de ninguna manera porque en cuanto a términos de publicidad, de marketing, son los que más rinden”.

“Todo lo que son eventos promocionales generan mucho más de lo que cuestan. No solamente el movimiento interno que tiene sino lo que genere en sí el evento, que se difunde a nivel país, internacional inclusive en distintos medios”, destacó y continuó: “Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de fiestas, de cuáles podemos discutir y cuáles directamente creo que no podemos ni siquiera entrar a discutir si sirven o no sirven”.

Por otra parte, resaltó la importancia de los eventos y fue optimista con que regresen el próximo año: "Yo creo que las Fiestas del Lúpulo y de la Cerveza, por ahí con otro formato, dándole menos inversión del Estado y más rentabilidad a través de entradas o de promociones, habría que recuperarlas".

Las fiestas suspendidas en Río Negro

“ La Fiesta en Lúpulo la verdad que es una lástima porque sí lleva a mucha gente, sobre todo mucha gente de Bariloche y va a El Bolsón a pasar el día, en el pico de ocupación de la temporada”.

la verdad que es una lástima porque sí lleva a mucha gente, sobre todo mucha gente de Bariloche y va a El Bolsón a pasar el día, en el pico de ocupación de la temporada”. “ La Fiesta de la Cerveza , una fiesta nueva que empezó el año pasado, también algunos problemas internos ahí, tiene que ver también con la cuestión de privados, no solamente del Estado”.

, una fiesta nueva que empezó el año pasado, también algunos problemas internos ahí, tiene que ver también con la cuestión de privados, no solamente del Estado”. “La Fiesta de la Manzana es un evento básicamente de General Roca, ahí no lo conozco demasiado, pero es un evento caro. Los números que vi en su momento eran de una inversión muy importante, no sé si redituable, aparte no es un destino que atraiga el turismo”.

CÓMO AFECTÓ LA SUSPENSIÓN DE FIESTAS NACIONALES A ENTRE RÍOS

A su vez, el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, no quiso utilizar la palabra “suspensión” y se refirió a una “reprogramación" de estos eventos.

En este sentido, destacó: “Consideramos que tienen que ver con la cultura, con los lugares y demostrar los sabores, las tradiciones y todo lo que tiene que ver con las fiestas”, y agregó: "Es un golpe importante para el privado, porque sabiendo que viene gente de otro lado, consume, se queda".

“Impacta porque también trae músicos a nivel nacional, pero a su vez también se pueden esforzar los artistas locales haciendo soporte a esos grupos. Entonces, en todo el contexto es muy importante que se desarrolle este tipo de fiestas porque generan un gran movimiento, sobre todo de cercanía”, lamentó.

Asimismo, dio un ejemplo propio que vivió en su ciudad, Concordia, donde se suspendió en diciembre la Fiesta de la Citricultura por el traspaso presidencial entre Alberto Fernández y Javier Milei.

“Por suerte, no se suspendieron los carnavales, que necesitan con mucha antelación una preparación. Se pudieron sacar adelante”, destacó y remarcó: “Traccionan, las fiestas populares atraen al turista que decide venir a nuestro territorio, uno le ofrece o le comenta que tiene una fiesta y hasta inclusive podría llegar a extenderse la estadía”.

Las fiestas suspendidas en Entre Ríos

"La Fiesta del Mate tiene muchísima afluencia del santafecino por la ubicación geográfica de Paraná".

tiene muchísima afluencia del santafecino por la ubicación geográfica de Paraná". Fiesta del Pescado y Vino (Gualeguaychú).

(Gualeguaychú). Fiesta de Citricultura (Concordia).

CÓMO AFECTÓ LA SUSPENSIÓN DE FIESTAS NACIONALES A CHUBUT

Por su parte, Leticia Benítez, titular de la Cámara de Turismo de Chubut, descartó que la suspensión de las Fiestas Nacionales golpee al turismo, aunque sí afecta a la gente local.

“No creo que haya afectado realmente el número de turistas que llegan a la zona por la suspensión de las fiestas”, comentó y continuó: "La gente que viene, generalmente, no se queda para la fiesta. O sea, viene a pasar el día y se va. Afecta más a la gente local que estaba acostumbrada a las fiestas que al turismo en sí.

Las suspensiones en Chubut

La Fiesta Nacional del Cordero en Puerto Madryn, que en realidad se pospuso para octubre.

La Fiesta Nacional del Bosque, en Lago Puelo.

“Si bien la fiesta de El Cordero era muy convocante y la del Bosque de turismo regional, la gente se sigue moviendo, porque hoy lo que más se mueve es el turismo de cercanía”, explicó y puntualizó en que no hay turistas que se movilizan exclusivamente para las fiestas, sino que aprovechaban a participar durante sus vacaciones.

“Siempre son atractivos que llaman y el darle difusión a las fiestas hace que la gente se quiera acercar en otras épocas del año. Lo que hace es hacer conocido al lugar”, destacó y concluyó mencionando la realización de otras celebraciones: “Tenemos muchísimas fiestas en la provincia que reemplazan a todo esto, como la Fiesta Nacional de la Fruta Fina (El Hoyo), del Tren a Vapor (El Maiten), de Asado (Cholila), la Fiesta Provincial del Caballo (Urdinarrain), y más”.