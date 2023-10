"De acá a dos años, buscamos duplicar o triplicar los pasajeros argentinos"

Durante la Feria Internacional de Turismo, Mensajero dialogó con Pablo Jaitman, vicepresidente de Ventas y Mercadeo de Karisma Hotels. Allí destacó las capacitaciones futuras que desarrollarán para los operadores y la recuperación total en sus números luego de la pandemia.

A su vez, Jaitman halagó la cultura del viajero argentino y la pasión de Latinoamérica por seguir viajando pese a las adversidades. También, a través de propuestas para toda la familia, el equipo encargado de la región buscará posicionar dos hoteles en el caribe.

La feria Internacional de Turismo, ¿tuvo más un sabor a reencuentro o fue más una capacitación al trade?

- En nuestro caso particular, estamos reenfocando nuestra prioridad en el mercado latinoamericano. Somos un equipo relativamente nuevo por lo cual es un reto y una oportunidad realmente importante. Por el hecho de reconectar con viejos clientes, hablar de oportunidades con nuevos clientes y nuevos operadores; contar las novedades de nuestros hoteles -con aperturas y nuevas marcas-, hablar de lo que vamos a hacer para entregar herramientas que permitan que los agentes y operadores nos conozcan mejor.

Estamos programando capacitaciones, que no se van a realizar durante la Feria, pero inmediatamente después de que termine serán ejecutadas para que el producto se conozca y los agentes tengan buenos recursos para venderlo.

¿Cuáles las características del portfolio de Karisma?

- Primero son resorts de lujo, all inclusive, pero nosotros le decimos Gourmet Inclusive. Llevamos más allá el tema de la gastronomía. No ofrecemos muchos productos de baja calidad, si no que ofrecemos cocina a la carta con menús diseñados por cada temporada, mezclando comidas y bebidas a un nivel de lujo.

Por otro lado, es un hotel que propone playa, entonces creamos un concepto de verano, playa y familia, que impulsamos mucho, y finalmente tenemos un producto muy especial: los hoteles Nickelodeon. Son para niños, para la familia, y rescatamos mucho los valores de un alojamiento que permite disfrutar a grandes y chicos como si fuera un parque de diversiones en un complejo hotelero de lujo de pura experiencia.

Si bien están reenfocándose en Latinoamérica, ¿hay algún país de la región donde el producto ya está más posicionado?

- Los países más maduros son Argentina, Brasil y Colombia. En Argentina tenemos una gran oportunidad, se conoce mucho Nickelodeon, pero menos Azul Beach y Margaritaville. La idea es diversificar el portafolio para que el usuario se anime a probar otros hoteles de la misma cadena que aseguran los mismos estándares.

¿Qué porcentaje de argentinos que ocupan estos hoteles de Nickelodeon?

Del total de nuestra venta anual, el 10% de toda la venta del 2023 van a ser latinos. De ese número, el 30% son pasajeros argentinos. La idea nuestra es duplicar o triplicar el viajero argentino de acá a dos o tres años.

¿Qué lugar ocupa el canal de agencias? ¿Cómo llegan las reservas?

El 90 % viene por agencias de viajes, turoperadores mayoristas y dentro de eso un pedacito se hace por agencias online. Digamos que un 90 % es B2B, dentro de ese mundo hay un 60 % que se queda con las agencias y los turoperadores, mientras que el 40% se queda con las agencias online y banco de camas.

En cuanto a las proyecciones de lo que queda de 2023 y lo que se espera del año próximo, ¿en qué estado está Karisma en comparación a la prepandemia?

Bueno nosotros ya estamos por encima de los números 2019. Hemos tenido una muy buena recuperación 22’ y 23’. También hemos apostado por abrir nuevos hoteles en los últimos dos años y aumentamos la capacidad para recibir visitantes.

La proyección es realmente un crecimiento grande, doble dígito, para los próximos dos o tres años con una gran influencia del público latino. Si bien tenemos una base más chica de lo que quisiéramos, con un equipo local de trade vamos a hacer un trabajo muy fuerte para incrementar ese número de visitantes.

¿Hay algo del público latino que les de la pauta de que van a lograr ese objetivo de duplicar y triplicar visitantes?

La verdad es que pese a las crisis, la inestabilidad política, la especulación y el cambio de dólar; en Chile, Argentina, Perú y Colombia los viajes son una prioridad. A la hora de elegir en qué invertir o gastar la plata eligen los viajes. Dan una satisfacción enorme y en Argentina tenemos una gran cultura de viajar por mucho tiempo, entonces es una propuesta que nos conviene, nos encanta y queremos facilitar.

El público argentino es un pasajero que viaja muchas veces y no solo en verano, sino durante todo el año porque ya se pueden trabajar desde muchos lugares. Es un pasajero al que le gusta, es exigente y sabe lo que busca en el servicio. Además, no viaja solo, sino que también lo hace con la familia lo cual es mejor porque tenemos un gran producto, nos encanta este público de origen.

¿Algún mensaje para los agentes de viaje?

Somos el socio de negocio amigo que los entiende, los conoce y los consiente. Que nos tengan en cuenta siempre para todo, para armar su paquete, para cuando arman sus paquetes, cuando compran sus chárteres, cuando buscan las ofertas.

Estamos siempre porque queremos participar con ellos, no vamos al consumidor final directo, sino que llegamos a través de ellos. No vamos a ser su competencia, sino su aliado. Además de que vamos a estar muy receptivos a sus propuestas y necesidades.