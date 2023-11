Aún nadie de La Libertad Avanza se contactó con la gestión de Lammens

La tarde del martes, los ministros de Turismo de todo el país se dieron cita en la Ciudad de Buenos Aires para la última Asamblea del CFT de esta gestión, y seguramente del año.

En este marco, el clima de preocupación e incertidumbre fue reinante: los ministros que se van pidieron a los que quedan que cuiden al CFT como un resguardo de lo que logró el turismo durante este tiempo, así como a las obras de y programas que se implementaron.

“Que sea un espacio de resistencia. Tenemos que pelear por este CFT, por la difusión federal de los atractivos. Hay millones de argentinos que necesitan del turismo”, dijo el secretario de Turismo de San Luis.

LA PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DEL TURISMO

Una de las preguntas que se hizo a viva voz fue la del ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, quien consultó a Matías Lammens, jefe de la cartera turística nacional, si alguien de la gestión entrante se había comunicado con él.

La respuesta del mandatario oficial fue un no rotundo: “No. Por ahora no hubo ningún acercamiento. No hubo nadie que haya llamado. Tengo entendido, por algunas reuniones de la transición general, que todavía no tienen definido quién se va a ocupar de ni de Turismo ni de Deportes, y lo mismo me han dicho de otras áreas, Educación, por ejemplo”.

Por otro lado, Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, dijo que por estos días el sector está viviendo lo peor para la actividad, que es incertidumbre: “Se han escuchado un montón de nombres posibles de futuros secretarios de turismo, entre los cuales alguno me ha incluido, pero en algo quiero ser claro, nadie que quiera el turismo, pero fundamentalmente nadie que haya visto lo que se sufrió hace un par de años atrás, puede ni siquiera pensar en agarrar una Secretaría de Turismo, que es lo que sabemos que va a venir, y destruir lo que se ha logrado”.

De esta manera, el dirigente confirmó que el Ministerio se degradará a Secretaría. Aunque, además, fue tajante en asegurar que el sector tiene la responsabilidad de cuidar que no cierre el Inprotur, así como la continuidad del CFT y la promoción público-privada.

“Si vienen a destruir lo que se logró, nos va a tener sin ninguna duda la vereda enfrente, porque nosotros sí vimos lo que se sufrió hace tres años. Yo lo que le pido al que le toque venir, que lo haga con ganas de crecer y cuidar al turismo”, aseguró.

Por otro lado, remarcó que es necesario que Fabián Lombardo quede al frente de Aerolíneas Argentinas: “Es parte de la responsabilidad y obligación que tenemos los que nos toca quedarnos, es cuidar que aquella gente que de verdad defiende al sector y que no tiene un cargo político de fin de ciclo, sino que depende de la nueva gestión. Nuestro apoyo para que Fabián y todos aquellos que tienen la posibilidad y que han ayudado a construir esto que logramos, se tengan que quedar. Con Aerolíneas Argentinas no se jode, nos conecta a todos, nos hace crecer a todos, cumple un rol fundamental en conectar el enorme país que tenemos, así que tendrán que tener mucho argumento para tocar Aerolíneas y querer privatizar lo que quieran hacer".

Además, también hizo referencia a que Argentina va a participar sí o sí de Fitur 2024, dado que ya está pago el espacio nacional en la feria, así como la Noche Argentina en Madrid.