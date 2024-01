La Sociedad de la Nieve "globalizó" el Valle de las Lágrimas

Tras el éxito de la película La Sociedad de la Nieve, que generó un gran aumento del interés del público sobre la historia del avión uruguayo estrellado en el Valle de las Lágrimas, dentro del Valle de las Leñas, en Mendoza, se espera un aumento de turistas que realicen la excursión para visitar los restos que a más de 50 años permanecen en la Cordillera de los Andes.

LA EMOTIVIDAD DE LA VISITA AL AVIÓN DE LOS URUGUAYOS

Eduardo Molina, responsable de Tuiti Trekking Mendoza, conversó con Mensajero sobre la experiencia de llegar al Valle de la Lágrimas y reveló que hace 16 años que realiza la excursión, lo que totaliza 57 viajes.

Tras el éxito de La Sociedad de la Nieve, el profesor sostuvo que el trekking se “globalizó”. “Hace muchos años que fundamentalmente el 60 % de la gente que viene con nosotros es Buenos Aires y Uruguay. Ahora empezaron a haber consultas de Vietnam, Suiza, España, Sudáfrica”, añadió.

Sin embargo, todas las consultas son para la próxima temporada porque ya están agotadas los viajes para este verano. “De hecho hay gente de Uruguay que desconoce que se pueda ir al lugar, y son uruguayos. O mucha gente de la Argentina desconoce que se podía llegar a el Valle de las Lágrimas. Recién ahora se va a empezar a conocer, y nosotros somos, en el formato trekking, los que más gente llevamos en la Argentina”, remarcó.

A su vez, recordó que en los años 90 era imposible ir caminando y uno de los pioneros fue Fernando Parrado. “Hace unos 30 años, existían sólo cabalgatas y ahora se ha invertido. Los caballos sufren mucho arriba en la cordillera. Ahora te diría que 10 expediciones por ahí son 6 o 7 caminando y 3 a caballo”, comparó.

Por último, remarcó lo "movilizante y emotiva" que es la llegada al Valle de las Lágrimas: “No conozco a nadie que no haya salido asombrado o maravillado. No es fácil la expedición, pero es más el asombro que la adversidad. Yo llevo 57 subidas a la vida, y cada vez que voy me largo a llorar. O sea, para los que nos gusta ir es rendir homenaje, con mucho amor y mucho respeto al lugar”.

Por su parte, Fernando Robledo, director de Argentina Extrema, también destacó que luego del estreno de la película hubo una “explosión” en las consultas, sobre la excursión que comercializan hace 15 años para hacer en formato trekking o cabalgata.

De este modo, puntualizó en la importancia de estar bien preparado físicamente y contar con la equipación necesaria. “Es un destino internacional, todos los años viene mucha gente de afuera porque es una historia de sobrevivencia mundial, tiene mucho interés”, confirmó.

En tanto, anunció que esta temporada la situación económica impactó tanto que la excursión se vio “muy afectada”: “Es un programa de logística compleja. Tres días en la cordillera, se mueven vehículos, animales, se arma un campamento base antes de la temporada. Todo eso tiene una inversión”.

Además, más allá del lugar histórico, indicó que en marzo hacen una salida especial al lugar del impacto: “Es una zona que a nosotros nos gusta mucho, es muy linda también para conocer a nivel paisajístico. Hacemos la expedición donde golpea la cola en esos penitentes. Ahí ya perdimos un poco más de experiencia en montañismo porque hay que hacer escalada y se pernoctan en la altura también. Si viste la película, la parte que ellos quieren ir a buscar la cola, esa trepada que ellos la hacen en la nieve nosotros la hacemos en general en marzo sobre piedra”, detalló.

LAS LEÑAS, EL LUGAR MÁS CERCANO

Fernando Passano, gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas, contó en una entrevista con Mensajero que viajó en reiteradas oportunidades al lugar, tantas que perdió la cuenta, y explicó: “En realidad en el Valle de las Leñas lo que hacen es supervisar el ingreso al Valle de las Lagrimas, hay que pagar un derecho de ingreso en el que se contempla poder transitar por todo este terreno y tener en el campamento del Barroso un lugar para poder estar. Hay carpas que se ofrecen sin costo y también hay una persona que está estable que tiene un teléfono satelital de forma tal de poder brindar una comunicación entre cualquier situación de emergencia y demás”.

Asimismo, confesó que se trata de una situación “espiritual, muy profunda”. “Cada vez que uno va y vive ese silencio tan especial, que se vive ahí en este lugar, indiscutiblemente siente una situación muy particular, sobre todo recordando todo lo que vivió ahí”, expresó.

Además, destacó que hay veces que los sobrevivientes se suman a las expediciones: “Obviamente esto les da un valor agregado también muy importante, de ir con una de las personas que hayan vivido esta experiencia”, y estimó que la aparición de la película va a “exacerbar” las ganas de mucha gente que no vivió la aventura.

“Ir hasta el avión es una excursión bastante tradicional acá en la zona, no sólo para argentinos. Hay una cantidad importante de extranjeros que vienen al lugar, de hecho el año pasado se cumplieron 50 años”, agregó y puntualizó en la gran cantidad de gente que disfruta de la excursión: “Hay varias excursiones que se realizan por semana y son excursiones que pueden variar en número, desde 4 personas hasta nos ha tocado ir con 40 personas”.

Por último, comentó que el lugar merece un respeto muy importante. “No nos olvidemos que estamos hablando de una excursión de alta montaña. Es un contacto no solamente con la montaña, sino también con una historia, que indiscutiblemente ha marcado los hitos de la supervivencia a nivel del mundo entero”, concluyó.

LAS DOS FORMAS DE LLEGAR AL VALLE DE LAS LÁGRIMAS

Actualmente, se comercializan dos excursiones diferentes, que se realizan entre los meses de diciembre y marzo, para llegar al punto donde descansan los restos de los fallecidos y los pedazos de avión que se desprendieron en el accidente.

La primera y más conocida es una cabalgata o trekking, desde el Sosneado, una pequeña localidad de la Ruta 40. Desde allí, se bordea el Río Atuel, por 70 kilómetros, donde comienza la expedición hasta el campamento El Barroso, donde se duerme en la primera noche. Al segundo día se continúa hasta llegar a la parte superior del Valle de Las Lagrimas, donde están los restos. El mismo día se regresa a El Barroso y la excursión finaliza con el retorno en el tercer día.

La otra opción es desde el Valle de las Leñas, también a caballo, bordeando todo el Cerro Matancillas hasta poder llegar al Barroso. Se trata de un paseo que dura aproximadamente cinco días.