Halloween Horror Nights: vuelve más temprano que nunca

Este año, el horror comienza antes que nunca. Halloween Horror Nights de Universal Orlando estará de regreso en noches selectas del 30 de agosto al 3 de noviembre, desatando una nueva serie de sustos y terror que le darían pesadillas en cada rincón de Universal Studios Florida.

Los visitantes pueden reservar su lugar para los gritos desde ahora, puesto que los boletos ya están a la venta, para que puedan planificar las mejores vacaciones y disfrutar de la adrenalina de los parques temáticos de Universal durante el día, y los terroríficos escalofríos de Halloween Horror Nights por la noche.

Cada otoño en Orlando, visitantes de todo el mundo se enfrentan a sus peores pesadillas que se vuelven realidad en Halloween Horror Nights.

Este año, una nueva y escalofriante colección de experiencias aterradoras espera a los visitantes, incluyendo 10 casas embrujadas de calidad cinematográfica completamente nuevas, inspiradas en grandes del cine e historias originales espeluznantes creadas por las mentes retorcidas del equipo de Entretenimiento de Universal, y cinco zonas de miedo llenas de cientos de criaturas amenazantes que reinarán en las calles de Universal Studios Florida.

Y entre gritos, los visitantes pueden disfrutar de un espectáculo en vivo electrificante, recargar energías para la siguiente ronda de sustos con deliciosas comidas y bebidas inspiradas en el evento, comprar la última mercancía en la tienda temática de tributo a Halloween Horror Nights, y disfrutar de algunas de las atracciones más emocionantes de Universal Studios Florida. Boletos para una noche y los Express Passes para Halloween Horror Nights ya están a la venta.

Además, los huéspedes de los hoteles de Universal tienen beneficios exclusivos, incluyendo un portón de entrada especial para entrar a Halloween Horror Nights más rápido, entrada temprano a los parques durante el día, transportación gratis por el complejo, y más.

Las experiencias especiales para Halloween Horror Nights también están disponibles para comprar ahora, incluyendo el R.I.P. Tour, un recorrido guiado que les da a los visitantes entrada V.I.P. a las casas embrujadas; el Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, el cual ofrece un vistazo a cómo se desarrollan los sustos durante una visita guiada con las luces encendidas a ciertas casas embrujadas.

Para aquellos que no pueden esperar a ver lo que les depara este año, una versión limitada de Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour a tres casas embrujadas empezando el 11 de agosto ya está a la venta.

Los visitantes también pueden comenzar a sumergirse en el espíritu de Halloween Horror Nights con una colección de mercancía completamente nueva que se lanzó hoy, que incluye una camiseta, un sombrero y un vaso que celebran que Universal Orlando es "Where Horror Lives". La colección ya está disponible en la página oficial y en Five Dime en Universal Studios Florida, además de All Hallows Eve Boutique en Islands of Adventure.