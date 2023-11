Los hoteles de la Argentina están atravesando un gran problema: no logran adquirir los insumos básicos para repuestos o reacondicionamientos que intentan llevar a cabo en los establecimientos.

La situación, si bien no es un problema actual, se arrastra desde hace tiempo pero se agravó en los últimos meses por la situación electoral que atraviesa el país. En este marco, Mensajero dialogó con Gabriela Ferrucci, de Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), y José Ramos, de Amerian.

La presidenta de la AHT, Gabriela Ferrucci, se refirió a la situación y comentó: “Hay equipos o elementos que se necesitan para la operación del hotel, cuya importación o se suspendió, o se postergó, o se demoró, y que tiene incidencia en el trabajo, desde cerraduras magnéticas que no se fabrican en Argentina, un gran porcentaje vienen de China, y desde China van a Italia, España, a Suiza, etc”.

En este sentido, ante la posibilidad de buscar una alternativa nacional, rápidamente lo descartó: “Si vos ya las tenés instaladas en el hotel y tenés un sistema, tenés que sostener la misma marca, o sea, te quedás sin cerradura, no podés poner tres de otra marca, porque necesitas mantener la misma línea en todo el hotel”, y agregó: “Lo que está pasando es que la empresa que tiene que importar esos equipos, que tampoco se fabrican, es un tipo de tecnología que no se fabrica en el país, no acceden a los dólares para poder importarlos, por lo cual también tienen parada esa importación”.

Sin embargo, remarcó que se encuentran soluciones porque es un problema ya conocido en la historia del país: “Esta situación se agravó ahora en los últimos meses, en la Argentina hemos tenido este tipo de dificultades en distintos gobiernos. Hay determinados elementos que por ahí te condicionan un poco más la operación”.

Esta situación creció fuertemente en los últimos meses, desde que comenzó el periodo eleccionario en el país: “La respuesta que están teniendo los importadores es que tienen que esperar después del 10 de diciembre. La primera decisión es esperar que transcurran las elecciones y en base a eso, en ese nuevo escenario, ver cómo se destraban las distintas situaciones”, aclaró.

Por último, reclamó: “Esperamos que en breve se pueda volver a resolver o establecer un sistema de trabajo que permita tener la previsión necesaria. Porque en esto lo interesante es poder anticipar, organizarse y poder prever las condiciones para poder invertir en un negocio”.

José Ramos, director de Expasión de Amerian, reconoció que durante el último tiempo estuvieron trabajando en las aperturas Amerian Río Cuarto, Amerian Chacras de Coria y Mérit Parque Leloir y surgieron las dificultades para importar insumos básicos.

“El Gobierno tiene contacto con las cámaras que importan, pero nosotros como empresa privada no intervenimos ahí”, descartó en referencia a un posible diálogo con las autoridades nacionales para encontrar soluciones al problema.

En cuanto a qué insumos están faltantes, detalló: “Repuestos de aires acondicionado, de calefacción, electrodomésticos como aspirados industriales, cajas de seguridad y las alternativas aunque las tengamos nacionales, ensamblan componentes de afuera, entonces se hace difícil”.

Para finalizar, indicó: “Esta situación afecta a todas las empresas que están haciendo renovaciones, pasan por este mismo momento. Hay semanas más difíciles y otras en los que se apacigua”.