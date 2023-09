Mariángeles Samamé es directora de Philia, una empresa que brinda un servicio de asesoramiento turístico integral, que trabaja principalmente con empresas y destinos que buscan colaboración externa para sus proyectos.

Tras varios años en el turismo en los que se desempeñó en el ámbito público y privado, decidió abrir su propia empresa para “entender” las dos miradas, de gestora pública en algunas ocasiones y ahora de emprendedor junto a los clientes.

En su página web se destacan los planes estratégicos de turismo sostenible, la gestión de proyectos públicos y privados, la capacitación y asesoramiento en hotelería y servicios, las estrategias para el desarrollo integral de destinos turísticos, el branding, marketing y promoción, entre otros productos y servicios que ofrecen. En este contexto, Mensajero dialogó con Samamé para conocer los objetivos y los planes de Philia.

¿CÓMO NACIÓ PHILIA?

- Philia es una consultora B2B, empezamos en el 2020 y al poquito tiempo se desató la pandemia. Obviamente, fue un hecho imprevisto, pero pese a la incertidumbre y demás -el contexto para la actividad turística era totalmente adverso- nos pasó algo raro. Para la sorpresa nuestra, las empresas y los destinos, que tenían la posibilidad de seguir sosteniéndose, buscaron un poco de colaboración externa.

¿CUÁLES SON SUS MÉTODOS DE TRABAJO?

- Con diversos actores de la actividad formamos un equipo, pero, además, hacemos sinergia con otros profesionales. En Philia apuntamos a brindar asistencia, ya sea en proyectos que están por comenzar, y por ahí quieren tener una visión externa; pero también en aquellos que buscan un análisis de efectividad o en los nuevos productos, como puede ser el caso de un destino. Ocurre que algunos pueden estar en marcha y por ahí buscan en una mirada externa un complemento a sus equipos. Ahí trabajamos de manera articulada con los miembros fijos de las empresas o de los destinos.

¿QUÉ TIPO DE CLIENTES BUSCAN?

- Comenzamos con algunos destinos municipales y provinciales y también con el sector privado. Ahora estamos trabajando con Esquel, mucho con Rosario, con la ciudad de Córdoba y también principalmente con establecimientos de alojamiento y con bodegas. Así como con algún parque de aventura de la provincia de Córdoba y el asesoramiento es bastante abarcativo, desde marketing hasta cuestiones de promoción.

- Por ejemplo, trabajamos con el hotel Pinares Panorama que su público fuerte está integrado por el segmento corporativo, entonces nos enfocamos en el desarrollo de estrategias para la captación de eventos. Por su parte, Alma Minera, que es una bodega muy curiosa y muy particular que está en las sierras de Córdoba, nació como parte de una apuesta por la sustentabilidad de una empresa minera premiada por sus iniciativas sostenibles que creó un viñedo y querían hacer el desarrollo turístico para empezar a recibir pasajeros. Los acompañamos en el desarrollo de esa propuesta y en la promoción. Van a estar en FIT, entonces los acompañamos en todo el proceso, en este caso de cero. En algunos otros casos como Qenti, por ejemplo, una posada de turismo, salud y bienestar, estamos con la comunicación turística.

LOS OBJETIVOS A FUTURO DE PHILIA

- Queremos hacer bastante foco en lo que son proyectos de inversión. Pese al contexto, hay una visión de seguir apostando por desarrollos en la Argentina, y a la internacionalización. Por otro lado, buscamos establecer procesos de acompañamiento en el exterior. Trabajamos también de manera articulada con un instituto global de turismo que tiene su sede en España.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA SUSTENTABILIDAD EN ESTE MARCO?

- Estoy absolutamente convencida porque estudié magister en Planificación Sostenible de destinos turísticos y afortunadamente ya no hay una visión que contraponga la sostenibilidad con la competitividad. Antes decían que ser sostenible iba a restar competitividad económica o se veía como algo muy blando, que no tenía impacto. Hoy, primero, está superclaro que la competitividad es sinónimo de sostenibilidad y, segundo, va a empezar a quedar fuera del mercado aquel que no se adapte a la sostenibilidad, que ya es una demanda.

- Nosotros tratamos de trabajar mucho haciendo foco en que la sostenibilidad no es solamente en el aspecto ambiental por ahí, que se relacionaba al principio con una cuestión de ser verde y demás, que está fantástico y hay muchas iniciativas que empujan en ese sentido y quizás es la pata que está un poco más clara. Hacemos mucho hincapié también en todos los desarrollos que acompañamos en la sostenibilidad también social y económica. Cómo hacemos parte de nuestro entorno para que crezca la empresa o para que crezca el destino, pero acompañado de la gente local, de promover el talento local, el desarrollo local, todas las cadenas de valor y demás, que eso repercute, digamos, en la sostenibilidad social y económica.