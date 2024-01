El desafío de cotizar y vender Argentina en un contexto de incertidumbre

Tras las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, comenzaron a sonar las alarmas en los operadores receptivos del país, que ante la inflación galopante que modifica los precios diariamente y aumenta los costos, ofrecen distintos presupuestos continuamente a los turistas que sueñan con disfrutar de los distintos destinos de la Argentina.

La realidad presenta una gran devaluación que implica que los proveedores de servicios aumenten sus precios y que los viajeros paguen, en algunos casos, el doble de lo acordado en pocos días de diferencia.

En este sentido, los operadores estudian diferentes opciones para sobrepasar la incertidumbre económica y una de las alternativas, por ejemplo, son los presupuestos temporales, de hasta 15 días en algunos casos.

Al respecto, la CEO de Innovartours, Natalia Bossio, explicó a Mensajero el caso de los turistas europeos: a la hora de solicitar nuevos itinerarios, el presupuesto se ve afectado en su mayoría por el costo de los pasajes aéreos. Ante esta situación, muchos extranjeros declinan su decisión de viajar al país.

No poder establecer un presupuesto fijo, que perdure a lo largo de los días, es el causante de la pérdida de competitividad de Argentina frente a otros mercados más estables. En lo que respecta al regional, consideran que estos aumentos traen como consecuencia una contracción en el mercado.

“Lo que estamos cotizando es hacia adelante, para la próxima temporada, y se nos dificulta bastante es el tema de las tarifas, de que los tarifarios tienen muy corta duración, que los proveedores no quieren darte tarifas, ni siquiera en dólares”, explicó la ejecutiva y detalló que si bien utilizan el procedimiento tailor-made, esté demora mucho tiempo. “Eso es lo que más nos complejiza en este momento”, diagnosticó.

Aunque los turistas extranjeros que visitan la Argentina, en la mayoría de los casos, son de países limítrofes o Estados Unidos, muchos europeos eligen el destino por encima de otros. Aunque la delicada situación económica, obliga a los operadores a tomar medidas drásticas para sus economías.

“Nosotros trabajamos mucho con europeos que te piden de acá a un año y te diría que el 60 % de los precios hay que inventarlo, con el riesgo que eso implica. Cuando cotizamos, a no ser que pase un desbarajuste tremendo, tratamos de respetar la cotización”, agregó Bossio.

En este escenario, se trata de no perder los porcentajes de venta que tanto costaron recuperar tras la pandemia, que había paralizado toda la actividad. Por eso, continuó: “En el caso de que no se modifique tanto, nosotros lo absorbemos. Si yo veo que puedo ganar un poco menos, pero venderlo igual, lo absorbo para no pasar por el momento decirle al cliente que aumentó, porque ya sé que va a ser un problema y probablemente desestime la venta”.

Haciendo un análisis final frente a la credibilidad del país como destino, y con la ilusión de que el turismo receptivo continúe desarrollándose, la CEO de Innovartours concluyó: “Mi esperanza es que en un par de meses esto de los precios se normalice, que verdaderamente se pueda frenar la inflación y que podamos tener un escenario a largo plazo, ni siquiera a corto plazo, algo más definido en tema tarifas”.

La economía nacional debe tender a estabilizarse, aunque el presidente de la Nación, Javier Milei, ya avisó que los primeros meses de su gestión no serán nada fáciles. El turismo necesita un plan de previsibilidad para volver a operar con normalidad y consolidarse como una de las industrias sin chimeneas más importantes del país.