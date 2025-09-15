Vuelos de temporada

La temporada de invierno 2025 dejó en claro, una vez más, la importancia de la conectividad para el movimiento turístico en la Argentina. Durante los meses de nieve, el país recibió un fuerte refuerzo de vuelos estacionales que unieron mercados relevantes de la región con ciudades estratégicas. Aerolíneas Argentinas, Latam, Sky, Gol y Azul fueron las compañías que apostaron por este esquema y que, entre junio y agosto, sumaron operaciones especiales para responder a la alta demanda de estas semanas.

El calendario de vuelos comenzó a mediados de junio y se extendió hasta fines de agosto, aunque algunas compañías mantuvieron frecuencias incluso hasta septiembre. Este refuerzo permitió ampliar la conectividad internacional hacia los principales destinos de la Patagonia, que cada año concentran gran parte de la atención de los viajeros que buscan disfrutar de la nieve y las actividades de montaña.

San Carlos de Bariloche volvió a ser el gran protagonista. El destino, históricamente elegido por turistas nacionales y extranjeros, consolidó su posición como el más demandado de la temporada. Para garantizar la llegada de los visitantes, aproximadamente cinco compañías sumaron frecuencias y retomaron rutas estratégicas, lo que se tradujo en más de 45 mil asientos ofrecidos hacia el aeropuerto de la ciudad. Además de los vuelos regulares, se sumaron trayectos estacionales que fortalecieron la conexión directa desde Brasil y Chile, dos mercados que cada invierno tienen un rol clave en la llegada de visitantes.

La low cost chilena Sky inició su operación a Bariloche el 17 de junio, con cuatro frecuencias semanales desde Santiago de Chile. Su calendario se extenderá hasta el 28 de septiembre, lo que permitirá sostener la llegada de pasajeros incluso después del período más fuerte de vacaciones. En total, la compañía ofreció alrededor de 10.440 asientos, consolidándose como una de las alternativas más accesibles para el público trasandino.

Desde el mercado brasileño, Latam desplegó una de las operaciones más sólidas. Entre el 23 de junio y el 31 de agosto, la compañía programó vuelos desde San Pablo con tres frecuencias semanales. La capacidad total fue similar a la de Sky, también cercana a los 10.440 asientos, no obstante, el valor ocupacional promedió el 85 % de viajeros transportados.