Viajes 4x4: cómo convertir una Sprinter en un todoterreno en 72 horas

La movilidad en destinos naturales, rutas escénicas o terrenos desafiantes está cambiando gracias a una innovación desarrollada en Argentina. Ripoll Motorhomes, empresa con casi ocho décadas de trayectoria en la fabricación de vehículos recreativos, presentó Optimus 4X4, un sistema que permite convertir una Mercedes-Benz Sprinter en un vehículo todoterreno en tan solo 72 horas, sin alterar su estructura ni su electrónica original.

El proyecto, concebido por Lucas y Nicolás Ripoll, tercera generación de la familia fundadora, representa una respuesta tecnológica a la creciente demanda de soluciones versátiles para el turismo de aventura, los servicios logísticos y las operaciones en entornos extremos.

Ingeniería argentina al servicio de los viajes

El desarrollo de Optimus 4X4 demandó más de cinco años de investigación y pruebas, impulsadas en un laboratorio de prototipos donde trabajaron más de 40 especialistas provenientes de la Fórmula 1, la industria aeronáutica y la mecánica de precisión.

El resultado es un sistema que dota a la Sprinter de doble tracción bajo demanda, tracción alta y baja con reductora, suspensión elevada, diferencial delantero con acople electromecánico y una caja de transferencia que le permite desplazarse con seguridad por barro, nieve o arena. Todo ello sin comprometer la confiabilidad original del vehículo.

“Optimus 4X4 nace para transformar al vehículo insignia de la Argentina en un todo terreno pura sangre con doble tracción bajo demanda. Esta innovación es única en Latinoamérica y es 100% argentina”, destacó Lucas Ripoll, director y creador de la unidad de negocios.

Turismo, minería y más: una solución versátil

Aunque Optimus 4X4 fue pensado para potenciar el turismo de naturaleza y aventura, su diseño abre nuevas oportunidades para sectores como la minería, el petróleo, la salud y las fuerzas de seguridad, donde la movilidad en condiciones adversas es esencial.

“En minería, por ejemplo, una Sprinter de 19 pasajeros equipada con Optimus puede reducir costos logísticos y multiplicar la capacidad de traslado, reemplazando varias camionetas off road”, explicó Lucas Ripoll.

Por su parte, Nicolás Ripoll, subdirector de la compañía, destacó el valor estratégico del proyecto: “Es un producto desarrollado íntegramente con ingeniería argentina, lo que nos hace independientes de los vaivenes internacionales y garantiza una cadena de producción local con estándares globales”.

Personalización todoterreno

Optimus no solo ofrece la conversión 4x4, sino también un catálogo de accesorios para personalizar la Sprinter y adaptar su estilo y funcionalidad a distintos usos. Entre los complementos disponibles se incluyen llantas, cubiertas específicas, racks de techo, estribos automáticos, snorkel, ópticas LED, paragolpes estilo AMG, malacates eléctricos, planchas anti-atasco y luminarias exteriores de alta potencia.

De la ruta al off road, con sello nacional

Con este lanzamiento, Ripoll Motorhomes consolida su liderazgo en la industria carrocera y refuerza su compromiso con el desarrollo tecnológico local. La firma planea posicionar Optimus 4X4 como una puerta de entrada a mercados regionales de exportación, impulsando el sello argentino en el rubro de los vehículos recreativos y profesionales.

Su planta industrial, ubicada en el kilómetro 42 del Acceso Oeste (Francisco Álvarez), cuenta con seis estaciones de trabajo simultáneo y una capacidad de producción anual de hasta 72 unidades. Con la incorporación de nuevas líneas robotizadas, Ripoll proyecta duplicar su fabricación en los próximos años.

Optimus 4X4 redefine los viajes sobre ruedas: una Sprinter que puede convertirse en 4x4 en solo tres días, manteniendo la esencia de la ingeniería alemana y el ingenio argentino que la potencia.