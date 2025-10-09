Las capacitaciones son herramientas fundamentales para el buen desarrollo de cualquier negocio, pero más aún del turístico que por estar en constante movimiento también necesita que la actualización sigue el mismo ritmo.

Así es que Silversea, con el apoyo de Organfur, reunió a agentes de viajes de Buenos Aires en el Palacio Duhau, donde presentó sus características más destacadas: flota, experiencias, perfil de pasajeros y demás.

Jean Saraiva, Regional Area Sales de Silversea, fue el encargado de llevar a cabo la charla y, en su diálogo con Mensajero, destacó la importancia de realizar este tipo de eventos para consolidarse en el mercado argentino. “Durante esta capacitación, buscamos compartir todo lo que vamos a hacer desde Silversea y para que los agentes de viajes puedan conocer nuestras novedades para los próximos meses”, destacó.

Con desayuno de por medio, la capacitación tocó varios temas. Por un lado, la fuerte presencia que tiene la naviera en todo el mundo, así como las diferentes flotas que tienen en servicio, donde el Silver Nova y el Silver Ray son los más modernos. No obstante, consolidar la marca en el mercado argentino es su principal objetivo para los próximos meses. Incluso, Saraiva destacó esa importancia en materia de ventas.

“Argentina es nuestro tercer mercado en Latinoamérica, después de Brasil y México, y sigue creciendo mucho, ya que les encantan los cruceros. Entonces, para nosotros Europa es muy fuerte en este sentido y, como sabemos que a los argentinos les encanta irse de viaje a ese continente, buscamos posicionarlo”, resaltó Saraiva, quien también sumó Asia como otra zona en expansión.

Expediciones, ventas y perfil de pasajeros

Otro de los temas que tocó Saraiva fue el de las expediciones, consideradas uno de sus puntos más fuertes. “De los 12 barcos que tenemos, cuatro están dedicados solamente a expedición. Antártida empieza ahora en noviembre hasta marzo y, después, sigue para otras partes del mundo como el Ártico, Groenlandia y parte de la Polinesia. Los ocho barcos restantes están con otros itinerarios del Pacífico Sur, Caribe y Asia, entre otros”, profundizó.

Por otro lado, también destacó el incremento en materia comercial, con foco en esta región. “Latinoamérica está teniendo un buen crecimiento y seguramente vamos a tener más ventas para 2026. Silversea siempre está trayendo nuevos destinos y productos que atraen mucho la atención de los clientes”, afirmó Saraiva, que destacó la incorporación del Silver Ray, que propicia más cabinas y, por lo tanto, más ventas.

Por último, hizo énfasis en el cambio del pasajero, donde hubo un incremento de viajeros de menor edad. “Otro punto que destacamos es que estamos teniendo clientes de una edad más baja viniendo a cruceros de lujo. Antes teníamos un rango etario que comenzaba en los 65 o 70 años y ahora nuestro target es de 55. A su vez, se han sumado muchas familias con niños, lo cual también consideramos un cambio positivo”, cerró.