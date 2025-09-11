SAA Meet Africa conectó a los prestadores con el trade sudamericano

South African Airways (SAA) llevó a cabo la 10ª edición del SAA Meet Africa, uno de los encuentros más importantes para la promoción del turismo africano en América del Sur. La cita, que a partir de esta edición se realizará cada dos años, reafirmó el compromiso de la aerolínea de fortalecer los vínculos entre proveedores africanos y operadores de turismo de la región.

El encuentro tuvo como objetivo conectar a hoteleros, lodges, destinos y productos turísticos africanos con operadores sudamericanos, ampliando el conocimiento sobre el continente y favoreciendo el desarrollo del turismo en las rutas operadas por SAA.

Durante la jornada se realizaron 32 reuniones de 15 minutos, que facilitaron un intercambio dinámico y productivo entre el trade de ambos continentes. Como novedad, en 2025 se sumaron 8 Destination Management Companies (DMCs), lo que aportó una visión más amplia sobre la oferta turística africana y reforzó la capacitación de los operadores regionales.

La edición también fue histórica por la participación de 37 operadoras de turismo de América del Sur, un número récord que reflejó el fuerte interés del mercado en conocer y comercializar el destino África. Este contexto coincidió con el anuncio del aumento estacional de frecuencias hacia Johannesburgo, que pasaron de dos a cuatro vuelos semanales.

“El SAA Meet Africa es mucho más que un evento. Es una plataforma de negocios, de intercambio de conocimiento y de fortalecimiento de las relaciones comerciales que impulsan el turismo y acercan aún más a América del Sur con África”, destacó en la ocasión Cássio Lucas, gerente de Ventas y Marketing de SAA.

Una nueva oportunidad de conocer destinos

Como esta aerolínea opera vía Brasil, ahora los pasajeros que elijan South African Airways (SAA) contarán con un servicio con dos frecuencias diarias entre Johannesburgo y Gaborone, Botsuana, a partir del martes 4 de noviembre de 2025. Las reservas para esta ruta ya están disponibles.

El nuevo cronograma, diseñado para responder a la demanda de viajes directos entre Johannesburgo y Gaborone, incluye dos vuelos diarios de ida y vuelta, los siete días de la semana. El servicio matutino parte de Johannesburgo a las 06:35 y llega a Gaborone a las 07:35. El regreso despega a las 08:25 y aterriza en Johannesburgo a las 09:25.

La rotación de la tarde sale de Johannesburgo a las 16:40 y arriba a Gaborone a las 17:40. El vuelo de regreso despega a las 18:30 y llega a Johannesburgo a las 19:30.

El CEO del grupo, profesor John Lamola, afirmó: “El lanzamiento de esta ruta no solo fortalece los lazos culturales y económicos entre Botsuana y Sudáfrica, sino que también refuerza la posición de SAA como aerolínea de red premium. Refleja nuestro compromiso de conectar a los viajeros a través de las redes regionales e intercontinentales de SAA,