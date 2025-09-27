El Gobierno nacional autorizó a la aerolínea World2Fly, del Grupo Iberostar, a operar vuelos internacionales regulares entre Argentina y España, fortaleciendo la conectividad aérea y ampliando la oferta de servicios para pasajeros y carga. La medida fue oficializada a través de la Disposición 33/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

Con esta autorización, World2Fly comenzará a volar la ruta Madrid/Rosario con tres frecuencias semanales, una vez que el aeropuerto de Rosario esté operativo. Será la primera vez que la ciudad cuente con un vuelo directo a Europa, evitando la escala obligatoria en Buenos Aires y ofreciendo una alternativa estratégica para viajeros del interior argentino.

La disposición también abre la posibilidad de que la compañía amplíe sus operaciones a otras rutas en el marco de los convenios bilaterales entre ambos países, siempre bajo aprobación de la autoridad aeronáutica correspondiente.

Impulso a la conectividad aérea y al turismo

Esta decisión se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, que ya permitió la firma de acuerdos bilaterales con 27 países y la apertura de 39 nuevas conexiones internacionales.

El ingreso de World2Fly en el mercado aerocomercial argentino no solo incrementa la oferta de vuelos y la competencia entre aerolíneas, sino que también favorece el turismo receptivo, la conectividad regional y las inversiones internacionales.

Con esta nueva ruta, Rosario se posiciona como un hub estratégico para los viajes entre Argentina y Europa, beneficiando tanto a pasajeros de negocios como a turistas, y consolidando el crecimiento del sector aéreo en la región.