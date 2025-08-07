Regresa el vuelo entre Dallas y Buenos Aires de American Airlines

American Airlines refuerza su compromiso con el mercado argentino al anunciar el regreso de su ruta estacional entre el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW) y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza). Esta conexión, que había finalizado su operación de verano el 28 de marzo pasado, volverá a estar disponible a partir del 21 de mayo de 2026, con una propuesta estratégica enfocada en el turismo receptivo, los viajes corporativos y los eventos deportivos internacionales.

La decisión de reanudar esta ruta durante la temporada invernal responde a una demanda creciente y a una visión clara por parte de la aerolínea estadounidense, que continúa apostando por el mercado sudamericano. Serán cuatro vuelos semanales hasta el 3 de agosto de 2026, lo que permitirá a los pasajeros argentinos acceder de manera directa al hub más grande de American Airlines en los Estados Unidos, con múltiples conexiones nacionales e internacionales.

Cuándo y cuántas frecuencias tendrá la ruta Dallas/Buenos Aires

La reactivación del servicio entre Buenos Aires y Dallas-Fort Worth se extenderá desde el 21 de mayo al 3 de agosto de 2026, y contará con cuatro frecuencias semanales. Esta programación limitada por temporada busca capitalizar la demanda de los viajeros que se movilizan en invierno, tanto por motivos de ocio como por eventos deportivos, dado que la ventana operativa coincide con competiciones internacionales.

“El regreso del vuelo a Dallas durante la temporada de invierno brindará una opción directa para quienes viajan desde Argentina a Estados Unidos, facilitando la conexión con más de 200 destinos a través de nuestro hub”, señaló José A. Freig, Vicepresidente de Operaciones Internacionales y Servicios de Catering a Bordo de American Airlines.

Más vuelos entre Argentina y Estados Unidos en 2026

La reanudación de la ruta a Dallas no será la única novedad. American Airlines también incrementará sus servicios hacia Miami, uno de los destinos más demandados por los viajeros argentinos, con una ampliación de 14 a 17 vuelos semanales durante el invierno 2026.

Con esta ampliación, la aerolínea estadounidense operará un total de 28 vuelos semanales entre Ezeiza y Estados Unidos, lo que representa un aumento del 33% en comparación con la temporada invernal de 2025. Este crecimiento consolida a American como la aerolínea con mayor oferta de vuelos directos entre Argentina y Estados Unidos, por encima de sus competidores.

“Estamos orgullosos de seguir conectando Argentina con los Estados Unidos y más allá, y esperamos continuar nuestro impulso el próximo año con un calendario récord, reforzando nuestra posición como la aerolínea estadounidense líder en el país”, agregó Freig.

Los boletos para estos vuelos estarán disponibles a partir del 11 de agosto de 2025, tanto en el sitio web oficial de la compañía (aa.com) como en su aplicación móvil. Se espera que la demanda sea alta, especialmente para los meses en los que coincidan eventos deportivos o vacaciones escolares.