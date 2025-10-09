MSC amplía su presencia en Norteamérica con nuevos itinerarios a Alaska

MSC Cruceros anunció la apertura de ventas para su segunda temporada en Alaska, una señal del firme crecimiento de la compañía en el mercado norteamericano. A partir de abril de 2027, el MSC Poesia zarpará desde Seattle con itinerarios de siete noches por algunos de los paisajes más impactantes de la región, combinando naturaleza salvaje, cultura local y confort europeo.

Esta nueva programación consolida la presencia de la naviera en una de las rutas más demandadas del hemisferio norte. El anuncio llega tras el éxito de la primera temporada en Alaska en 2026 y refuerza la estrategia global de MSC de ofrecer una amplia variedad de experiencias y puertos base en todo el mundo, incluyendo su creciente posicionamiento en América del Norte.

Itinerarios de Alaska: una travesía por los paisajes más espectaculares

Entre abril y septiembre de 2027, el MSC Poesia ofrecerá salidas semanales desde Seattle cada lunes, con escalas en Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm y Juneau, además de Victoria (Columbia Británica, Canadá). Estos destinos invitan a los viajeros a descubrir la majestuosidad de los glaciares, la vida silvestre y la herencia cultural indígena que distingue a Alaska.

Los pasajeros podrán participar en excursiones únicas adaptadas a diferentes perfiles de viajero: desde observación de ballenas y caminatas por bosques milenarios hasta degustaciones gastronómicas con productos locales o recorridos por comunidades nativas. En cada puerto, MSC Cruceros busca ofrecer un enfoque de turismo responsable, promoviendo experiencias que respeten el entorno natural y cultural.

Antes del inicio de la temporada, el barco realizará un cruce por el Canal de Panamá desde Miami hasta Seattle, un viaje de 18 noches que zarpará el 8 de abril de 2027, convirtiéndose en una experiencia de reposicionamiento ideal para los amantes de los grandes itinerarios oceánicos.

El MSC Poesia se renueva: lujo, confort y experiencias a bordo

Previo a esta segunda temporada, el MSC Poesia será sometido a una renovación integral, incorporando nuevas áreas y servicios que lo colocarán a la altura de los barcos insignia de la flota. Entre las principales novedades se destaca la incorporación del MSC Yacht Club, el concepto de lujo “todo incluido” que ofrece suites elegantes, servicio de mayordomo 24 horas, lounge privado, solárium con jacuzzis y un restaurante exclusivo.

Además, el barco sumará dos restaurantes de especialidad —Butcher’s Cut, una parrilla al estilo americano, y Kaito Sushi Bar, con gastronomía japonesa de autor— junto al nuevo All-Stars Sports Bar, ideal para disfrutar de partidos en vivo o momentos de relax en un ambiente informal. El MSC Aurea Spa y el MSC Gym Powered by Technogym® también serán completamente renovados, incorporando áreas de bienestar, yoga frente al mar y zonas deportivas al aire libre.

“Estamos encantados de ofrecer una segunda temporada en Alaska tras la gran demanda que recibimos desde el lanzamiento de nuestra primera experiencia en 2026”, expresó Gianni Onorato, CEO de MSC Cruceros. “Expandirnos en esta región nos permite brindar a nuestros huéspedes más oportunidades de explorar un destino extraordinario mientras disfrutan del servicio y el estilo que caracterizan a MSC”.

Escalas destacadas: cinco joyas del norte

Ketchikan, Alaska Considerada la capital mundial del salmón, es famosa por sus tótems tallados y su encantadora Creek Street, llena de galerías y tiendas locales. Ideal para los amantes de la historia y la pesca deportiva.

Icy Strait Point, Alaska Ubicado cerca del pueblo indígena de Hoonah, es el primer destino de cruceros de propiedad nativa de Alaska. Sus visitantes pueden disfrutar de actividades culturales, senderismo, avistaje de osos y la tirolesa más grande del mundo.

Tracy Arm Fjord El recorrido por este estrecho fiordo ofrece una de las vistas más imponentes del viaje. Cascadas, glaciares azul intenso y focas descansando sobre los bloques de hielo acompañan la travesía.

Juneau, Alaska La capital estatal solo accesible por mar o aire ofrece una combinación de historia minera, vistas panorámicas y aventuras al aire libre. Desde el puerto, el tranvía Goldbelt Tram lleva a los visitantes a lo alto del Monte Roberts para disfrutar de un panorama espectacular.

Victoria, Canadá Antes del regreso a Seattle, la escala en Victoria permite descubrir su herencia británica, sus jardines coloridos y su refinada gastronomía. Es también uno de los mejores puntos para el avistamiento de ballenas en el Pacífico Noroeste.

Experiencia MSC: el equilibrio entre aventura y elegancia

Los itinerarios por Alaska de MSC combinan la naturaleza más imponente del norte con la experiencia europea distintiva de la compañía. Cada travesía promete una fusión entre lujo, gastronomía internacional y contacto directo con el entorno natural, sin perder la comodidad de un resort flotante.

Para quienes buscan un viaje transformador, los nuevos itinerarios de verano 2027 ofrecen la posibilidad de descubrir paisajes remotos y culturas ancestrales con el respaldo de una marca reconocida globalmente por su hospitalidad y su compromiso con la sostenibilidad.

Las reservas ya están disponibles para la temporada 2027, mientras que aún quedan últimas cabinas para la temporada inaugural de 2026, marcando así el comienzo de una nueva era de MSC Cruceros en Norteamérica y Alaska, una región que combina la fuerza de la naturaleza con el confort de la modernidad.