Desde Uruguay llegó una noticia que acrecienta la fuerte conectividad aérea en Argentina. La Junta Nacional de Aeronáutica Civil aprobó el plan de rutas para la Sociedad Uruguaya de Aviación (SUA) y cada vez, está más cerca de darle inicio a sus operaciones. Con el objetivo de comenzar a funcionar en el primer semestre del 2026, ya se dieron a conocer las rutas que tendrá la empresa aérea uruguaya con nuestro país.

Con el objetivo de ganar terreno en el mercado sudamericano, SUA tendrá dos mercados centrales: Argentina y Brasil. En relación con nuestro país, la línea aérea conectará Montevideo principalmente con Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza) mientras que también hará foco en Córdoba, Mendoza y Rosario. A su vez, también ofrecerá un servicio estacional entre Punta del Este y Aeroparque durante la temporada de verano.

Lo cierto es que SUA ya había anunciado sus rutas con Argentina desde principio de año. A la espera de la presentación de papeles tales como estructura de personal, planificación operativa para obtener el Certificado de Operador Aéreo (AOC), la aprobación del plan de rutas por parte de la Junta Aeronáutica marcó el inicio para comenzar a operar en el primer semestre del año próximo.

Las otras rutas que tendrá SUA en la región

Además de las rutas que están planeadas con Argentina, el objetivo también estará puesto en crecer a nivel región. Con Brasil (otro de los mercados claves), tiene previsto tener rutas a San Pablo, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Recife y Salvador. A su vez, también se estima que se suman conexiones con Chile (Santiago de Chile) y Paraguay (Asunción).

Los aviones que serán utilizados en SUA

Uno de los objetivos principales de SUA Líneas Aéreas es fortalecer la conectividad entre Uruguay y Argentina, ofreciendo vuelos directos que acorten los tiempos de viaje y amplíen las opciones para los pasajeros. El CEO de la empresa, Antonio Rama, subrayó que la incorporación del moderno Airbus 220-300 será clave para operar rutas regionales de manera eficiente y sostenible, con un 25 % menos de consumo de combustible en comparación con otros modelos.

El proyecto contempla iniciar operaciones hacia finales de 2025 y expandir progresivamente su flota. Inicialmente, SUA contará con seis aeronaves y prevé alcanzar un total de 18 aviones en tres años. Además, la compañía generará 300 empleos directos y 1.500 indirectos, según las proyecciones oficiales.