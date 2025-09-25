Con la temporada de verano como principal faro en los próximos meses, diferentes aristas del sector turístico, como los aéreos, comenzaron a definir sus lineamientos. Flybondi ya dio el primer paso. A través de una conferencia de prensa, la línea low-cost presentó las novedades que tendrá para el período veraniego, en donde se destacaron algunos puntos: renovación de flota, nuevas conexiones desde Córdoba y una expectativa alta de pasajeros.

«Esta será la operación de Flybondi más grande en toda su historia. Vamos a tener una cantidad de vuelos que nunca hemos tenido. Estamos sumando varios destinos nuevos a nuestra red de rutas. El transporte de pasajeros que tenemos previsto es también muy grande, generando un impacto positivo en las provincias y en el turismo. Vamos a mejorar la conectividad, con el foco puesto en la temporada de verano», expresó Mauricio Sana, CEO de la empresa.

Mauricio Sana, CEO de Flybondi, lideró la conferencia de prensa.
A nivel conectividad, el verano será un período histórico, según comentó el CEO. Siendo Córdoba el principal hub, se inaugurarán cuatro nuevas rutas a distintos destinos del país como en materia regional: Córdoba–Asunción a partir del 12 de diciembre; Córdoba–El Calafate, también para la misma fecha; Córdoba–Iguazú, desde el 6 de ese mes; mientras que la última será Córdoba–Ushuaia a partir del 10 del último mes del año.

Nueva flota y altas expectativas de mercado

Otro de los puntos importantes que destacó el líder de la empresa fue el incremento de la flota. Para el período de diciembre-enero, Flybondi sumará 10 aviones ACMI (acrónimo de aircraft, crew, maintenance and insurance, que en español significa aeronave, tripulación, mantenimiento y seguro), lo que le permitirá a la empresa duplicar la cantidad de vuelos e incrementar el número de pasajeros.

“Aumentaron el 40% de los vuelos en nuestras rutas regulares, mientras que sumaremos más de 280 vuelos chárter a destinos como Recife, Maceió, Florianópolis, Río de Janeiro, Cabo Frío y Ushuaia. Nos encanta volver a la senda de crecimiento. Tenemos una operación más estable gracias al trabajo con el Gobierno y vamos a tener una temporada épica, consolidando a Córdoba como hub estratégico”, agregó Federico Pastori, Chief Commercial Officer (CCO) de Flybondi.

El objetivo será transportar más de 2.8 millones de pasajeros.
En cuanto a los pasajeros, desde la compañía destacaron que para el verano el objetivo será llevar más de 2.8 millones de pasajeros a los destinos nacionales, como así también a Brasil, Paraguay y Perú. “El mercado doméstico crece un 10% incluso en temporada baja, y el internacional también está bien, con un crecimiento de hasta el 20%”, afirmó Sana, quien además desestimó un efecto negativo por tipo de cambio, dado que la mayoría de los pasajeros son emisivos.