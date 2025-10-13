Lo que tienen que saber los agentes de viajes sobre la nueva ruta desde Aeroparque

A partir de mañana, 14 de octubre, Aeroparque Jorge Newbery sumará una nueva ruta doméstica con destino a General Pico, en La Pampa. El servicio estará operado por American Jet, con la comercialización a cargo de Euroairlines, fortaleciendo la red de conectividad entre Buenos Aires y el interior del país.

Este nuevo enlace representa una oportunidad clave para los agentes de viajes del segmento corporativo que buscan ampliar su oferta hacia un mercado en crecimiento. La conexión directa entre Aeroparque (AEP) y General Pico (GPO) permitirá optimizar itinerarios para pasajeros corporativos, funcionarios y turistas que viajan por negocios o placer a la región pampeana.

Detalles de la operación: horarios y frecuencias

El nuevo vuelo, identificado con el código Q4-291, se realizará cuatro veces por semana, combinando horarios matutinos y vespertinos que facilitan tanto el viaje de ida como el regreso en el día.

Martes y jueves

Aeroparque → General Pico: 06:00 – 07:30

General Pico → Aeroparque: 07:40 – 09:00

Miércoles y viernes

Aeroparque → General Pico: 19:20 – 20:50

General Pico → Aeroparque: 21:00 – 22:20

Esta programación está pensada para adaptarse a las necesidades de los viajeros frecuentes y para ofrecer flexibilidad a quienes realizan gestiones en Buenos Aires o en La Pampa. Los vuelos operarán con aeronaves de tamaño medio, ideales para rutas regionales de corta distancia.

Disponibilidad para agencias y agentes de viajes

Los boletos ya se encuentran disponibles en los principales GDS (Amadeus, Sabre y Travelport) a través de la placa IATA Q4-291, lo que facilita la gestión y emisión por parte de agencias de viajes de todo el país.

Euroairlines, empresa responsable de la distribución, destaca que esta nueva ruta forma parte de los más de 200 destinos integrados en su red. Además, ofrece contenido exclusivo y soporte técnico las 24 horas, brindando asistencia constante a los profesionales del turismo.

Para los agentes, esta conexión representa una nueva posibilidad de negocio y una herramienta útil para diversificar sus propuestas de viajes corporativos o de turismo interno.

Oportunidad para el desarrollo regional

La nueva ruta Aeroparque – General Pico no solo beneficia a los viajeros, sino que también impulsa la actividad económica y turística de La Pampa. La provincia refuerza su posición dentro del mapa aéreo nacional, permitiendo una mayor circulación de visitantes y potenciando la llegada de inversiones vinculadas a la industria, los servicios y el turismo.

Por su ubicación estratégica, General Pico se convierte en un punto de acceso directo a distintos corredores productivos y turísticos del centro del país. A su vez, la conexión con Buenos Aires fortalece el vínculo con la capital, facilitando traslados ejecutivos, reuniones de negocios y escapadas de fin de semana.

Los agentes que deseen obtener más información sobre esta nueva operación pueden comunicarse con Euroairlines Argentina a través del correo dgancz@euroairlines.es o al teléfono +54 11 5237-0673 / +54 11 5273-4081.