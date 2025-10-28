Level continúa consolidando su posición como líder del largo radio en Barcelona con un importante refuerzo en su programa de invierno 2025-2026, que comenzará el próximo domingo. Con una oferta cercana a los 400.000 asientos, casi el doble que en la temporada anterior, la compañía operará el invierno con mayor capacidad de su historia.

El crecimiento se concentrará en las rutas que conectan Barcelona con Estados Unidos y Sudamérica, fortaleciendo el papel de Level como puente directo entre Europa y América. Esta expansión refleja una estrategia de consolidación sostenida en la conectividad transatlántica, un segmento donde la aerolínea mantiene un liderazgo indiscutido desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Level refuerza su conectividad con Norteamérica

El eje transatlántico de Level experimentará un crecimiento del 58% en la oferta de asientos hacia Estados Unidos respecto al invierno pasado. La ruta Barcelona–Nueva York (JFK), una de las más emblemáticas de la aerolínea, pasará a siete frecuencias semanales durante los meses de mayor demanda, lo que representa cuatro vuelos adicionales y un incremento del 120% en la capacidad.

En Boston (BOS), Level ofrecerá hasta cinco vuelos semanales en diciembre y enero, dos más que en la temporada anterior, mientras que Miami (MIA), que afronta su segundo invierno de operación, mantendrá entre tres y cuatro frecuencias semanales. Además, la aerolínea continuará siendo la única compañía con vuelos directos y sin escalas entre Barcelona y Los Ángeles (LAX), con una operativa estable de tres vuelos semanales durante todo el invierno 2025-2026.

Level consolida su liderazgo en Latinoamérica

El crecimiento también se hará notar en Sudamérica. Level refuerza su papel como puente directo entre Europa y América del Sur, con una expansión significativa en las rutas hacia Buenos Aires (EZE) y Santiago de Chile (SCL).

En el caso de Buenos Aires, una de las rutas de mayor demanda, la aerolínea alcanzará hasta 12 frecuencias semanales durante la segunda mitad de noviembre, y mantendrá 11 vuelos semanales en diciembre y enero, coincidiendo con la alta temporada.

Por su parte, Santiago de Chile registrará un incremento del 53% en la capacidad, con hasta cinco vuelos semanales en los periodos de mayor actividad. En total, el mercado sudamericano superará los 190.000 asientos ofrecidos, lo que supone un crecimiento del 40% respecto al invierno anterior.

De este modo, Level continúa siendo la única aerolínea que conecta de forma directa y sin escalas Barcelona con Buenos Aires y Santiago de Chile, reafirmando su liderazgo en el segmento del largo radio.

Crecimiento sostenido y visión estratégica

Con este robusto programa de invierno, Level mantiene su plan de desarrollo y su apuesta por fortalecer la conectividad intercontinental de Barcelona. En términos globales, la compañía ofrecerá casi un 50% más de asientos que en el mismo periodo del año pasado, consolidando su posición como la primera aerolínea de largo radio del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Lucía Adrover, Chief Commercial & Network Officer de Level, destacó que este crecimiento “es el reflejo de la confianza de nuestros mercados clave y nuestro compromiso por seguir fortaleciendo la conectividad intercontinental de Barcelona con los destinos más estratégicos de América durante todo el año”.

La directiva subrayó además que el objetivo es ofrecer “un programa más sólido y completo, con vuelos directos hacia destinos inspiradores y una propuesta de valor competitiva, acompañada por una experiencia cercana y personalizada para los pasajeros”.

Level, una apuesta consolidada por el largo radio

El crecimiento sostenido de Level evidencia la madurez del modelo de largo radio desde Barcelona, un mercado que la aerolínea supo desarrollar con una estrategia enfocada en la expansión transatlántica. La compañía continúa respondiendo a la demanda creciente de viajeros que buscan vuelos directos, eficientes y con precios competitivos hacia los principales destinos del continente americano.

Con este refuerzo de operaciones, Level no solo amplía su capacidad, sino que también reafirma su papel como embajadora de la conectividad global de Barcelona, fortaleciendo el vínculo entre Europa, Estados Unidos y Sudamérica, y consolidando su liderazgo en uno de los corredores aéreos más dinámicos del mundo.