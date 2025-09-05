Jujuy sigue adelante con su propuesta por las tasas aéreas

En el marco del Consejo Federal de Turismo, Federico Posadas, ministro de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, presentó un plan en el cual busca extender los kilómetros comprendidos dentro del cobro de tasas aéreas regionales para contribuir al ingreso de las aerolíneas al norte del país y generar una mayor contribución.

En lo expuesto por el funcionario, la mayoría de líneas aéreas que entran al país lo hacen por Buenos Aires, mientras que “Argentina y el norte en particular y sobre todo el interior, es un país todavía altamente desconectado en términos de conectividad”. En ese sentido, desde Jujuy buscan potenciar las tasas regionales, las cuales hoy tienen una tarifa de 25 dólares contra 75 de las internacionales. Ante la disparidad, se busca que se aumenta la cantidad de kilómetros dentro de los cuales sean considerados como tramos regionales.

“Hoy contemplan solamente 300 kilómetros, los únicos vuelos que hoy tienen esa tarifa diferencial son los vuelos que conectan a Montevideo con Buenos Aires y a Santiago de Chile con Mendoza. San Juan, por ejemplo, que está al lado de Mendoza, queda afuera porque está a 355 kilómetros. Lo que estamos planteando es pasarla de 300 a 1000 kilómetros. Hoy más del 80 % de los vuelos internacionales entran por Buenos Aires y no solo no va a afectar esto la ecuación económica de la empresa, sino que hasta creemos que la va a mejorar”, explicó Federico Posadas a este medio.

Con esta medida, las provincias del norte podrían acceder a un esquema de vuelos internacionales que los conecten a tasa regional con otros países como el sur de Brasil o el norte de Chile. “Hay muchas regiones que están interesadas en volar a la Argentina, pero a pesar de la política de cielos abiertos, estas tasas aeroportuarias terminan siendo una traba para aumentar la conectividad internacional”, sentenció el ministro.

El crecimiento de la conectividad de Jujuy

En el último tiempo, la provincia norteña creció exponencialmente, no solo a nivel rutas sino también de ocupación. Actualmente, se encuentran trabajando en sumar más vuelos a Córdoba, donde ya operan 5 frecuencias semanales y además buscan recuperar la ruta con Mendoza y con Puerto Iguazú.

A su vez, en la conexión internacional, el ministro de Turismo y Cultura, afirmó a Mensajero que se encuentran trabajando en una ruta con el norte de Chile, más precisamente a Antofagasta, donde se complementarían con la conectividad que tiene Salta a Iquique.

Con estos proyectos, Posadas remarcó que “somos quizá el país más desconectado de Sudamérica” y con esa reflexión concluyó: “nuestra extensión nos obliga a tener más y mejores líneas, estamos a favor de que la línea de bandera siga siendo Aerolíneas Argentinas y no sea una aerolínea privada, pero también estamos de acuerdo que se le abra el juego a todas las aerolíneas privadas que se puedan llegar a la República Argentina”.