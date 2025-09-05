Jetsmart impulsa Fusión Cono Sur con Sheraton y une gastronomía regional

El Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center fue el escenario de una velada que combinó alta cocina y experiencias culturales, con el sello de Jetsmart y Sheraton. Bajo el concepto Fusión Cono Sur, se presentó una propuesta gastronómica que unió a la Argentina y el Perú en un mismo menú, con el objetivo de estrechar lazos culturales y turísticos entre Buenos Aires y Lima.

La iniciativa, desarrollada por Sheraton Buenos Aires y Sheraton Lima en alianza con la aerolínea, buscó trascender el plano gastronómico para transformarse en un puente entre dos ciudades que hoy comparten vuelos directos y una visión común de hospitalidad y conectividad regional.

Una noche de cocina fusión en el corazón de Buenos Aires

El encuentro tuvo lugar en el restaurante Buono Italian Kitchen del Sheraton Buenos Aires, donde se desplegó un menú diseñado por un equipo de chefs de ambos países. Estuvieron al frente de la experiencia el Chef Ejecutivo Matías Lorenzo y el Sous Chef Marcos Gómez, quienes trabajaron junto a Rodrigo Naranjo, chef invitado del Sheraton Lima.

El menú incluyó pasos cuidadosamente elaborados que reflejaron la riqueza de las dos tradiciones culinarias: desde pulpo a la parrilla, humita norteña y anticucho de lomo, hasta cordero patagónico y pollo a la brasa. Para los momentos dulces, se sirvieron creaciones como chilcano de pisco, chocomaracuyá, esfera de dulce de leche y mousselin de chirimoya con merengue, combinaciones que dieron vida a un relato de sabores cargado de identidad y sofisticación.

Jetsmart: conectividad entre Buenos Aires y Lima

La aerolínea jugó un papel central en esta experiencia. Con siete frecuencias semanales que conectan Buenos Aires con Lima, Jetsmart se posiciona como un actor clave en la integración de ambos destinos. “Nuestra operación permite una conexión ágil y constante con todas las regiones de Perú, brindando a los viajeros la oportunidad de explorar no solo la riqueza cultural de Lima, sino también la diversidad de atractivos en toda la Argentina”, destacó Federico Petazzi, gerente comercial de Jetsmart en el país.

La propuesta gastronómica se convierte así en una extensión de la filosofía de la aerolínea, que apunta a ofrecer experiencias accesibles y memorables con la flota más moderna de Sudamérica.

Sheraton y la hospitalidad como puente cultural

Para Jorge Sánchez, gerente general de Sheraton Buenos Aires, la iniciativa representa un paso más en la construcción de experiencias que trascienden lo hotelero: “Fusión Cono Sur refleja nuestra esencia: generar encuentros que combinan hospitalidad, gastronomía y cultura en un espacio de integración”.

La sinergia entre los hoteles Sheraton y Jetsmart refuerza la visión de ambos actores: posicionarse como referentes regionales en la creación de experiencias innovadoras, donde viajar y compartir la mesa se convierten en vehículos de unión cultural.

Más que una cena: un concepto de integración

La alianza entre Sheraton y Jetsmart, expresada en esta propuesta gastronómica, es parte de un trabajo conjunto que busca fortalecer el turismo y la hospitalidad en la región. Fusión Cono Sur se presentó como mucho más que una cena exclusiva: fue un espacio de encuentro donde la gastronomía actuó como embajadora de la identidad argentina y peruana, invitando a los viajeros a descubrir los sabores, tradiciones y destinos que conectan a los dos países.

Con iniciativas como esta, Buenos Aires y Lima no solo se acercan a través de vuelos directos, sino que consolidan un vínculo que celebra la diversidad cultural y la riqueza del sur del continente.