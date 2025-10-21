Iberia renueva On Business con más beneficios para empresas y pymes

Iberia dio un paso clave en su estrategia para fortalecer el vínculo con el segmento corporativo al renovar On Business, el programa de fidelización destinado a empresas y profesionales independientes. La iniciativa apunta a hacer más rentables y simples los viajes de negocios, con una propuesta que combina descuentos inmediatos y la posibilidad de acumular beneficios adicionales.

Con esta actualización, las compañías adheridas podrán acceder a descuentos directos en sus pasajes y acumular un bono equivalente al 7 % del consumo realizado, que luego podrá canjearse fácilmente por vuelos o servicios extra. La aerolínea busca así simplificar la gestión de los viajes corporativos y premiar la lealtad de las empresas que eligen volar con Iberia y sus aerolíneas asociadas.

Cómo funciona el nuevo On Business de Iberia

El programa On Business está diseñado para brindar ventajas a empresas y autónomos que vuelan con el Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express y Air Nostrum), además de British Airways, American Airlines y Japan Airlines, con quienes mantiene acuerdos de colaboración.

A través de esta plataforma, las compañías pueden realizar sus reservas desde la web oficial del programa, o bien a través de los sistemas GDS y NDC, garantizando una gestión ágil y compatible con los canales habituales de las agencias de viajes.

El bono del 7 % acumulado podrá utilizarse no solo para la compra de nuevos pasajes en cualquier tarifa disponible, sino también para cubrir servicios complementarios, como ascensos de cabina (upgrades), selección de asientos, equipaje adicional o embarque prioritario.

Beneficios compartidos para empresas y empleados

Una de las características más destacadas de On Business es su compatibilidad con el programa Iberia Plus, lo que permite maximizar los beneficios tanto para las compañías como para sus empleados.

Mientras la empresa obtiene saldo en su bono corporativo, los pasajeros acumulan Avios personales por cada vuelo, reforzando el sentido de pertenencia y el incentivo de viajar con la misma aerolínea. Este doble esquema de fidelización busca consolidar la relación entre Iberia y el ecosistema empresarial, en especial con las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que representan un motor clave para la economía española y regional.

Iberia apuesta por las PYMES y la simplicidad

“Queremos que viajar con Iberia sea cada vez más ventajoso y sencillo para las empresas. Con esta nueva propuesta eliminamos barreras, ampliamos beneficios y reforzamos nuestro compromiso con el tejido empresarial, especialmente con las pymes”, afirmó Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia.

Con esta renovación, la aerolínea no solo mejora su oferta de fidelización, sino que se posiciona como un aliado estratégico del segmento corporativo, ofreciendo herramientas concretas para optimizar los gastos de viaje y simplificar los procesos de gestión.

En un contexto en el que la movilidad de negocios vuelve a crecer, Iberia busca consolidarse como la opción preferida por las empresas, combinando eficiencia, flexibilidad y beneficios tangibles. El nuevo On Business refleja esa visión: un programa más moderno, más digital y más adaptado a las necesidades reales del mundo corporativo.