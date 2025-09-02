En un mercado de movilidad cada vez más competitivo, Sixt Argentina se consolida como uno de los referentes en alquiler de autos premium, tanto para el público corporativo como para los turistas. La compañía, reconocida por su servicio de alta calidad y su presencia global, continúa impulsando un ambicioso plan de expansión en el país a través de su programa de franquicias Sixt.

Con el respaldo de la marca alemana y el know-how local, esta iniciativa ofrece a emprendedores y empresarios la posibilidad de abrir nuevas sucursales bajo un modelo de negocio probado, rentable y con fuerte demanda en el mercado.

Una red de sucursales en expansión

Sixt desembarcó en Argentina en 2006 y desde entonces logró construir una red sólida con sucursales en destinos estratégicos como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bariloche, El Calafate, Ushuaia y Salta, entre otros.

En línea con este crecimiento, recientemente inauguró nuevas oficinas en Tucumán e Iguazú, ampliando su cobertura en regiones turísticas de gran importancia. Estos puntos de venta refuerzan la conectividad y el acceso a soluciones de movilidad premium, tanto para viajeros locales como internacionales.

El valor diferencial de una franquicia Sixt

Abrir una sucursal de Sixt en Argentina significa acceder a un modelo de negocio respaldado por una marca internacional con más de 2000 oficinas en 100 países. La compañía ofrece a sus socios un paquete integral de beneficios que aseguran competitividad y calidad desde el inicio:

Branding y comunicación: acceso a campañas de marketing y promoción alineadas con la identidad global de la marca.

Asesoramiento integral: acompañamiento antes, durante y después de la apertura de la franquicia.

Capacitación especializada: formación en procesos operativos, estándares de calidad y atención al cliente.

Innovación tecnológica: herramientas digitales que garantizan eficiencia y cumplimiento de protocolos de servicio.

Un socio estratégico para emprendedores

El programa de franquicias está diseñado para atraer a quienes tengan espíritu emprendedor y pasión por la movilidad. Al sumarse, los socios no solo construyen un negocio rentable, sino que también contribuyen al desarrollo de soluciones de transporte en sus comunidades, generando un impacto positivo en la industria turística y en la economía local.

Además, el posicionamiento internacional de la marca asegura una base sólida de clientes. Sixt mantiene acuerdos estratégicos con aerolíneas, cadenas hoteleras y proveedores turísticos de prestigio, lo que incrementa el flujo de usuarios que confían en sus servicios.

Proyección y compromiso con la excelencia

Con casi dos décadas de presencia en el país, Sixt Argentina reafirma su compromiso con la innovación, el servicio personalizado y el desarrollo de una red cada vez más amplia de sucursales. La compañía apunta a seguir creciendo junto a nuevos socios estratégicos que compartan sus valores de calidad y visión de futuro.

Quienes deseen obtener más información sobre el programa de franquicias o explorar las oportunidades de inversión disponibles pueden contactar directamente a través del correo: infosixt@sixt.com.ar.