Flybondi bate récord de vuelos a Brasil para el verano 2025/26

El verano 2025/26 marcará un nuevo hito para Flybondi, la primera aerolínea low cost en unir Argentina y Brasil. La compañía anunció una conectividad récord hacia el país vecino, con casi 60 vuelos semanales que ampliarán su red internacional para acompañar la alta demanda turística de la temporada.

Con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado sudamericano, Flybondi ofrecerá nuevas rutas y más frecuencias desde Buenos Aires y Córdoba hacia algunos de los destinos más elegidos por los argentinos para disfrutar del verano: Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió.

Nuevas rutas desde Buenos Aires y Córdoba

A partir de diciembre, Flybondi pondrá en marcha dos nuevas conexiones desde Buenos Aires hacia el nordeste brasileño, ampliando las opciones para los viajeros que buscan playa, sol y buena gastronomía.

Buenos Aires – Salvador de Bahía: disponible desde el 17 de diciembre, con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo) y tarifas desde USD 367 ida y vuelta.

Buenos Aires – Maceió: operativa desde el 15 de diciembre, también con tres vuelos por semana (lunes, miércoles y viernes) y pasajes desde USD 509 ida y vuelta.

Por primera vez, Córdoba se suma a la red internacional de la low cost con dos rutas directas a Brasil:

Córdoba – Río de Janeiro: desde el 2 de diciembre, con cuatro vuelos semanales (martes, jueves, sábado y domingo) y tarifas desde USD 247 ida y vuelta.

Córdoba – Florianópolis: disponible desde el 3 de diciembre, con cuatro frecuencias semanales (miércoles, viernes, sábado y domingo) y precios desde USD 354 ida y vuelta.

Refuerzo de las rutas tradicionales

Además de las nuevas conexiones, Flybondi aumentará significativamente sus operaciones en las rutas clásicas hacia Brasil desde Buenos Aires.

Buenos Aires – Florianópolis: incrementa su capacidad en un 560%, pasando de 3 a 20 vuelos semanales, con tarifas desde USD 201 ida y vuelta.

Buenos Aires – Río de Janeiro: registra un aumento del 701%, alcanzando 24 frecuencias semanales, con precios desde USD 215 ida y vuelta.

De esta forma, la compañía ofrecerá una red sin precedentes hacia Brasil, consolidando su posición como la low cost con mayor crecimiento en la región.

Temporada “Épica”: más aviones, más pasajeros

En el marco de su campaña “Épica”, Flybondi alcanzará este verano 15.000 vuelos programados y una capacidad total para transportar 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 56% respecto al mismo período del año anterior.

Para sostener este incremento, la aerolínea incorporará 10 aeronaves adicionales bajo modalidad ACMI, lo que le permitirá reforzar su oferta entre diciembre y marzo. En total, Flybondi operará 32 rutas nacionales e internacionales, consolidando su liderazgo entre las compañías low cost de la región.

Beneficios para los pasajeros

Los boletos ya están disponibles en la web oficial de la aerolínea y pueden abonarse en dólares con tarjeta de débito, lo que evita la retención del impuesto RG 5617 sobre Ganancias y Bienes Personales. Esta modalidad permite ahorrar hasta un 30% en la compra de pasajes y está disponible tanto online como en los puntos de venta de Ezeiza y Aeroparque.

Desde su inicio en 2018, Flybondi ya transportó a más de 16 millones de pasajeros, de los cuales el 20% voló por primera vez en su vida, reafirmando su misión de democratizar los viajes en avión y hacer que cada vez más personas puedan volar.

Con su apuesta por Brasil, Flybondi se prepara para vivir una temporada récord, impulsando la conectividad aérea y potenciando el turismo entre ambos países.