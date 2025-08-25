El Aeropuerto de Ezeiza modernizará la zona de migraciones

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza atraviesa un proceso de modernización que busca transformar la experiencia de los pasajeros y consolidar su liderazgo en la región. Con una inversión de más de 4,3 millones de dólares, Aeropuertos Argentina impulsa un plan de reformas que apunta a agilizar los arribos internacionales y mejorar los servicios disponibles.

La iniciativa se centra en la ampliación y renovación del sistema Migraciones Express, además de la incorporación de equipamiento de última tecnología que permitirá triplicar la capacidad de procesamiento en el área de control migratorio. Estas obras llegan en un momento clave, ya que el aeropuerto registró más de 2,1 millones de arribos internacionales en el primer semestre de 2025, y se proyecta superar los 4,1 millones antes de fin de año.

Migraciones Express: tecnología para agilizar arribos

El proyecto contempla tres ejes principales:

Reacondicionamiento del espacio de control migratorio y renovación integral de la señalética para mejorar la circulación.

Modernización del sector VIP, con mobiliario accesible para personas con movilidad reducida.

Instalación de cinco puertas automáticas (e-gates) de última generación y la incorporación de 30 dispositivos de autogestión de alta tecnología al área de Migraciones Express.

Esta infraestructura mantiene el control en dos pasos, pero lo adapta a un modelo más eficiente y escalable, preparado para absorber el crecimiento de la demanda. El resultado será un incremento del 200% en la capacidad operativa, descongestionando las áreas de espera y reduciendo los tiempos de control.

Impacto en la experiencia de los pasajeros

La implementación de esta tecnología —ya utilizada en el área de partidas internacionales— no solo agilizará los arribos, sino que también permitirá gestionar múltiples nacionalidades con procesos estandarizados a nivel nacional. Esto supone una mejora significativa en la experiencia del pasajero, al tiempo que optimiza recursos humanos y logísticos.

Durante el tiempo que duren las obras, que abarcan 550 m² de los 2100 m² totales del área de arribos internacionales, permanecerán habilitadas cuatro de las diez máquinas actuales para minimizar el impacto en el flujo de viajeros.

Crecimiento sostenido del tráfico aéreo

El aeropuerto de Ezeiza continúa siendo la principal puerta de entrada internacional del país. Entre enero y junio de 2025, recibió a más de 2,1 millones de pasajeros internacionales, con febrero como mes récord al superar los 416.000 arribos.

Los principales orígenes de los viajeros fueron Madrid (263.703 pasajeros), Miami (193.592) y Río de Janeiro (155.675), seguidos por Santiago de Chile, Panamá, Roma, Bogotá, Nueva York, Punta Cana y Lima. Estas cifras reflejan la importancia estratégica de Ezeiza en la conectividad global de la Argentina.

Reconocimientos internacionales para Ezeiza

El proceso de modernización se suma a un contexto de reconocimiento internacional. El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini fue nominado en los Airport Honour Awards 2025, en las categorías “Airport of the Year” y “Passenger Experience Award”, junto a terminales de prestigio como Roma Fiumicino, JFK de Nueva York y Ámsterdam Schiphol.

Además, Ezeiza mantiene por tercer trimestre consecutivo el primer puesto en satisfacción comercial entre los principales aeropuertos del mundo, según el programa Airport Service Quality (ASQ) Commercial del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Este estudio evalúa tres áreas clave: tiendas duty free, locales comerciales y gastronomía. En todas, Ezeiza se destaca por su política de precios equitativa —que iguala los valores a los de locales de las mismas franquicias en la Ciudad de Buenos Aires—, la calidad de los productos y la atención al cliente.