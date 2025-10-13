Descuento del 25% para el Día de la Madre: la súper promo de Flybondi

En el marco de la celebración del Día de la Madre, la aerolínea low cost Flybondi lanza una promoción imperdible que combina el afecto con la oportunidad de viajar. La compañía, pionera en el segmento de bajo costo en el país, ha diseñado una oferta que busca incentivar las escapadas y reencuentros familiares en la previa de la temporada de verano. Al reconocer el rol fundamental de las madres, la aerolínea propone que el mejor obsequio sea la posibilidad de desconectar y descubrir nuevos destinos o visitar a sus seres queridos a un precio significativamente más accesible.

La iniciativa comercial se traduce en un sustancial descuento del 25% aplicable a todas las rutas de cabotaje que opera la compañía. Esta estrategia no solo alinea a Flybondi con una fecha clave del calendario comercial argentino, sino que también refuerza su compromiso de ofrecer tarifas ultra-competitivas. Es una ventana de oportunidad perfecta para quienes buscan planificar sus minivacaciones o viajes relámpago entre la primavera y el inicio del período estival, aprovechando el clima agradable y los precios promocionales antes del peak de la demanda de verano.

Descuento de 25% en Rutas Nacionales: Plazos y Vuelos

La promoción especial por el Día de la Madre estará vigente por un período limitado. Los interesados en asegurar este ahorro deberán realizar la compra de sus pasajes desde hoy y hasta el domingo 19 de octubre.

El beneficio es aplicable para volar durante una ventana de tiempo muy conveniente: desde octubre hasta el 15 de diciembre de 2025. Este rango de fechas abarca semanas ideales para viajar, ya que se encuentra fuera de los meses de mayor congestión turística y ofrece flexibilidad a quienes no pudieron tomar vacaciones en invierno o aún no han planificado el verano.

¿Cómo Acceder a la Rebaja? El Código Clave

Para obtener el 25% de rebaja en el precio final de los pasajes de Flybondi, los usuarios deben seguir un procedimiento simple y directo en la plataforma online de la aerolínea:

Ingreso: Dirigirse al sitio web oficial de Flybondi. Selección: Elegir las rutas, fechas y tramos de interés dentro del período promocional (octubre al 15 de diciembre de 2025). Código: Al momento de gestionar la compra e ingresar los datos del pasajero, se deberá aplicar el código promocional: MAMIVIAJA.

Una vez ingresado y validado el código, el sistema calculará automáticamente el 25% de descuento sobre la tarifa base de los pasajes seleccionados.

Tarifas de Referencia con el Descuento Incluido

La promoción impacta significativamente en el costo final de los pasajes, ofreciendo valores muy atractivos para viajar a los principales destinos turísticos y de negocios del país. A modo de ejemplo, las tarifas por tramo (con el descuento ya aplicado) se ubicaban en el lanzamiento en: Ruta Aérea (Por Tramo) Precio Estimado con Descuento Buenos Aires - Córdoba Desde $26.927 Buenos Aires - Jujuy Desde $41.322 Buenos Aires - Bariloche Desde $43.813 Buenos Aires - Mendoza Desde $49.057 Buenos Aires - Puerto Iguazú Desde $56.646 Buenos Aires - Ushuaia Desde $72.435

Estos precios reflejan el compromiso de la aerolínea con el modelo de ultra-bajo costo, haciendo que la experiencia de volar sea más accesible que otras opciones de transporte.

Récord y Expansión: Preparativos de Flybondi para el Verano Épico

Este lanzamiento promocional se enmarca en el ambicioso plan de verano de Flybondi, denominado “Épica”. La aerolínea se está preparando para su temporada alta más grande, con la meta de alcanzar un récord de 15.000 vuelos programados y una capacidad proyectada para transportar a 2,8 millones de pasajeros entre diciembre y marzo.

Para hacer frente a este incremento masivo de la demanda, la compañía anunció la incorporación de 10 aeronaves adicionales bajo la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance), una estrategia de alquiler de aviones con tripulación completa. Este refuerzo operativo permitirá consolidar su red de destinos, que se expandirá a 32 rutas nacionales e internacionales durante la temporada estival.

La promoción del Día de la Madre no solo es un regalo para las familias, sino también una estrategia inteligente para asegurar la ocupación en los meses previos a la temporada alta, optimizando la capacidad de una aerolínea que sigue revolucionando el mercado aéreo argentino.