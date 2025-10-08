Delta celebra sus 100 años con nuevo avión y mejoras en la experiencia a bordo

A mediados de marzo de este año, Delta Air Lines dio inicio oficial a la celebración por sus 100 años, festejo que luego llevó a sus autoridades a realizar diversas presentaciones en los mercados de todo el mundo en los que tienen presencia.

Así fue como la mañana de este martes 7 de octubre los trajo a Buenos Aires, donde al festejo por el centenario también se sumaron las novedades de la compañía. Un punto a tener en cuenta es que con este aniversario, Delta Air Lines se convirtió en la primera aerolínea norteamericana en alcanzar los 100 años de operaciones, hito que las pone a la par de KLM, British Airways, Avianca y Qantas.

100 años de historia de Delta Air Lines

Para comenzar con la presentación, Soledad Lago Rodríguez, directora de Comunicaciones para América Latina, hizo un repaso por los puntos más importantes de la compañía. Entre ellos destacó los inicios como Huff Daland Dusters, empresa destinada a la fumigación agrícola, hasta que tres años más tarde incorporó el transporte de pasajeros. La primera ruta fue de Dallas, Texas a Jackson, Mississippi en un vuelo que tenía dos escalas y duraba 5 horas: en la actualidad, este trayecto se puede realizar en un servicio directo de 1 hora y media.

Como parte de la celebración también compartieron el típico video de seguridad a bordo que tienen todas las compañías, pero que en el caso de Delta está customizado por el centenario. Siguiendo con la historia, entre 1940 y 1950 la compañía fue creciendo y se convirtió en la primera en transportar alimentos frescos, abriendo una nueva puerta para el negocio de carga. También llegaron los primeros vuelos comerciales, que tuvieron como destino Caracas y el Caribe.

Ya en el siglo 21, en 2008 se fusiona como Northwest Airlines, lo cual le permitió a Delta escalar y tener presencia en todos los continentes, además sumó aviones y pasó el 15 % de sus acciones a los empleados, como forma de agradecimiento. Entre la expansión de su flota se incorporan los Boeing 777 que eran los primeros en ofrecer asientos que se reclinaban completamente y a la par empiezan a ofrecer wifi gratuito.

Las novedades de Delta Airlines: nuevos aviones, sustentabilidad y mejora en la experiencia a bordo

Actualmente, la compañía cuenta con 100.000 empleados, una flota de 900 aviones y 5.500 vuelos diarios a 300 destinos en seis continentes; y sigue creciendo.

Así es que en el marco de la celebración, se confirmó que Delta incorporó un Airbus 330-900neo, que permite aumentar un 20 % la capacidad de pasajeros y elevar los estándares de confort y eficiencia en la ruta Atlanta/Buenos Aires.

En esta línea, destacaron que mantienen el compromiso de alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050, mediante acuerdos con Shell y Nestlé para el desarrollo de combustibles sostenibles (SAF). La meta es que el 10 % del combustible utilizado en 2030 provenga de fuentes sostenibles y que ese porcentaje supere el 95 % hacia mediados de siglo.

A la par, la aerolínea trabaja junto a Airbus y Plus Power en proyectos de aviación a hidrógeno y en el diseño de aeronaves de fuselaje integrado (“Blended Wing”), capaces de reducir hasta un 50 % el consumo de combustible. “No se trata solo de fabricar aviones más eficientes, sino de transformar toda la infraestructura aeroportuaria para acompañar el cambio”, explicó Lago Rodríguez.

La digitalización también alcanza a la atención al pasajero. A través del sistema Delta Sync y del asistente virtual Delta Concierge, impulsado por inteligencia artificial, la compañía busca ofrecer una experiencia de viaje integral y personalizada. El sistema proporciona recordatorios, recomendaciones de conexión y servicios disponibles en destino, con el objetivo de que cada viajero “sienta que vuela con su propio asistente personal”.

Gabriela Scioccia, gerente de Ventas de Delta para Argentina, destacó los resultados de la JV con LATAM Airlines, ya que los vuelos entre Latinoamérica y Estados Unidos crecieron un 68 %, con más de ocho millones de asientos ofrecidos”, señaló.

Desde mayo, Argentina está plenamente integrada a esta red, lo que permite conexiones más ágiles desde Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán o Bariloche hacia Norteamérica, con una sola escala en San Pablo.

Además, Delta anunció mayor conectividad para la temporada alta 2025/2026, con un vuelo adicional diario Buenos Aires–Atlanta del 19 de noviembre al 28 de marzo, y un servicio estacional a Nueva York (JFK) extendido hasta el 30 de marzo.