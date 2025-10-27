Córdoba recupera una ruta con Brasil y se potencia como hub

Después de casi cuatro años sin conexión directa, Córdoba volvió a recuperar su puente aéreo con Brasil gracias al regreso de Latam Airlines. Este domingo se realizó el vuelo inaugural entre el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y el Aeropuerto de São Paulo/Guarulhos, una noticia que fortalece la conectividad entre ambos países y posiciona nuevamente a la provincia como un punto clave dentro del mapa aéreo regional.

Con una frecuencia diaria, el nuevo servicio permitirá dinamizar tanto el turismo emisivo como el receptivo, así como los viajes corporativos. Además, los pasajeros cordobeses tendrán acceso a la red de conexiones internacionales de Latam desde Guarulhos, con más de 50 destinos dentro de Brasil y más de 20 ciudades en Sudamérica, Norteamérica, Europa y África.

Latam refuerza su presencia en el mercado argentino

Durante el vuelo inaugural, Florencia Scardaccione, gerente comercial de Latam en Argentina, destacó la relevancia de esta reapertura: “Córdoba es un mercado estratégico para nosotros. Este vuelo diario a São Paulo no solo facilita el turismo y los negocios con Brasil, sino que también conecta a la provincia con nuestros hubs de Lima, Santiago y São Paulo”, afirmó la ejecutiva.

El nuevo enlace se integra al plan de expansión regional que Latam viene desarrollando en Argentina. A lo largo de 2025, la compañía reanudó varias rutas entre ambos países, entre ellas Río de Janeiro–Buenos Aires, la conexión estacional de invierno São Paulo–Bariloche y el servicio Porto Alegre–Buenos Aires. Además, antes de que finalice el año, sumará los vuelos directos São Paulo–Rosario y Florianópolis–Buenos Aires, alcanzando siete rutas directas entre Argentina y Brasil para comienzos de 2026.

Detalles de la operación y horarios

El vuelo diario entre Córdoba y São Paulo alternará sus horarios a lo largo de la semana:

Lunes, miércoles, viernes y domingo

São Paulo/Guarulhos → Córdoba: 08:00 → 11:35

Córdoba → São Paulo/Guarulhos: 12:35 → 15:35

Martes, jueves y sábados

São Paulo/Guarulhos → Córdoba: 13:00 → 16:35

Córdoba → São Paulo/Guarulhos: 17:35 → 20:35

Esta programación está pensada para facilitar las conexiones con vuelos internacionales en el hub de Latam en Guarulhos, permitiendo que los pasajeros continúen su viaje a otros destinos sin largas esperas.

Una apuesta por el crecimiento y la conectividad

La recuperación de esta ruta representa un impulso significativo para el turismo receptivo de la provincia. Córdoba vuelve a posicionarse como una puerta de entrada al interior argentino para los viajeros brasileños, que podrán acceder de forma más directa a sus atractivos culturales, gastronómicos y naturales.

Latam, por su parte, continúa consolidando su presencia en el país. Además de las rutas hacia Brasil, la compañía anunció que en diciembre inaugurará dos importantes servicios internacionales: el vuelo directo entre Buenos Aires y Miami, que partirá inicialmente desde Santiago de Chile, y la reactivación del enlace Tucumán–Lima con tres frecuencias semanales.

Con esta estrategia, la aerolínea busca fortalecer su red en el Cono Sur y ofrecer más alternativas para los pasajeros argentinos que buscan conexiones rápidas y eficientes con los principales destinos del continente y del mundo.