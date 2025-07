Copa Airlines suma Puerto Plata y fortalece su red en el Caribe

A partir del 13 de enero de 2026, Copa Airlines comenzará a volar hacia Puerto Plata, una de las ciudades más emblemáticas del norte de República Dominicana. Esta incorporación representa un paso más en el fortalecimiento de su presencia en el Caribe, ampliando su red de destinos a 91 ciudades en 32 países y consolidando su rol como actor clave en la conectividad regional.

La inclusión de Puerto Plata —que se suma a los servicios ya disponibles hacia Punta Cana, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros— refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo turístico y económico de República Dominicana. Además, la reactivación de las operaciones en Santiago de los Caballeros amplía aún más el alcance de la aerolínea panameña en esta estratégica región del Caribe.

Copa Airlines suma Puerto Plata: una ruta que impulsa el turismo y la conectividad regional

Desde el Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, Copa Airlines ofrecerá tres frecuencias semanales hacia Puerto Plata: los martes, viernes y domingos. El vuelo partirá a las 7:26 a.m. (hora local) y llegará al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón a las 10:51 a.m. En sentido inverso, el servicio saldrá desde República Dominicana a las 11:51 a.m., aterrizando en Panamá a las 1:36 p.m.

Este nuevo itinerario no solo facilita la llegada de turistas internacionales a la costa norte dominicana, sino que también fortalece la opción de realizar un Panama Stopover, una iniciativa de la aerolínea que permite a los pasajeros permanecer hasta siete días en la ciudad sin costo adicional en la tarifa aérea. Así, se fomenta el ingreso de visitantes a ambos destinos, promoviendo intercambios culturales, comerciales y turísticos.

Copa Airlines suma Puerto Plata: historia, cultura y naturaleza en la costa norte

Puerto Plata es reconocida por haber sido la ciudad pionera del turismo en República Dominicana. Su ubicación privilegiada frente al Atlántico, sus playas de arena blanca, y su combinación de historia, cultura y naturaleza, la posicionan como un destino atractivo para diversos perfiles de viajeros.

Además de su paisaje costero, la ciudad ofrece experiencias auténticas como clases de merengue con músicos locales, visitas a comunidades rurales o recorridos por el estadio y museo dedicado a Bartolo Colón, una figura destacada del béisbol dominicano. Su oferta gastronómica se caracteriza por una fusión de raíces indígenas, africanas y españolas, con sabores caribeños únicos.

Copa Airlines suma Puerto Plata: estrategia de expansión con enfoque regional

La decisión de Copa Airlines de expandir su operación en República Dominicana responde a una estrategia que busca potenciar los lazos entre América Latina, el Caribe y el resto del continente. “Estas rutas impulsan el intercambio cultural y económico, fomentan el turismo y promueven la llegada de más visitantes a Panamá”, destacó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea.

Con esta incorporación, Copa Airlines reafirma su apuesta por una red de conexiones eficientes, accesibles y orientadas al desarrollo del turismo regional. Los pasajes para esta nueva ruta ya pueden adquirirse a través del sitio web oficial de la compañía, en oficinas comerciales, vía telefónica o mediante agencias de viajes.

Copa Airlines suma Puerto Plata: más opciones para viajeros argentinos y latinoamericanos

Gracias a la conectividad que ofrece el Hub de las Américas®, los viajeros de toda América Latina —incluidos los argentinos— podrán acceder a Puerto Plata con escalas mínimas y tiempos de tránsito reducidos. Esto representa una oportunidad ideal para quienes buscan destinos caribeños menos masivos, pero con propuestas turísticas igual de completas y encantadoras.

Con esta nueva ruta, Copa Airlines continúa ampliando su red y facilitando la llegada de más viajeros a los rincones más atractivos del Caribe, consolidándose como una de las aerolíneas más influyentes de la región.