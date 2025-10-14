Cómo acceder al WiFi gratis en los vuelos de Latam y aprovechar beneficios

Hoy, la conectividad a bordo dejó de ser un lujo para convertirse en una expectativa fundamental de todo pasajero. En este escenario, Latam dio un paso audaz al integrar el servicio de WiFi gratis a su propuesta de valor, un beneficio que ha calado hondo entre sus viajeros frecuentes y que ha redefinido el concepto de ocio y productividad en el aire.

Desde marzo de 2024, la aerolínea ha impulsado una estrategia de fidelización sumamente efectiva: vincular el acceso a internet sin costo con la membresía de su programa Latam Pass. Esta iniciativa no solo ha mejorado el trayecto, sino que ha generado una masa crítica de más de 13 millones de socios que ya se han beneficiado de esta conexión gratuita. La clave es simple: ser parte del programa de lealtad no solo abre las puertas al canje de millas y descuentos exclusivos, sino que garantiza que, al momento de subir al avión, la posibilidad de seguir conectado esté asegurada.

Cómo obtener el WiFi gratis y los beneficios del programa Latam Pass

Acceder a la red de alta velocidad de Latam es un proceso que busca la máxima sencillez para el pasajero. Si aún no sos parte, la inscripción al programa Latam Pass es el único requisito y puede realizarse tanto en tierra, antes del vuelo, como a bordo. Esta facilidad ha demostrado ser un motor de crecimiento para el programa: más de 500.000 personas han optado por registrarse durante el vuelo, aprovechando la oportunidad para empezar a disfrutar inmediatamente de sus ventajas, incluyendo la posibilidad de canjear millas a bordo.

Según Cristian Ortiz, CEO de Latam Pass, esta política forma parte de la constante búsqueda por mejorar la experiencia y construir "un ecosistema de lealtad que sea parte de cada momento de la vida cotidiana". El impacto es innegable: solo en el mes de agosto, más de un millón de personas se conectaron, permitiendo revisar correos, descargar archivos, utilizar redes sociales y comunicarse a través de WhatsApp.

Latam ofrece diferentes niveles de conectividad según el estatus del pasajero. Los socios Elite (categorías Gold y superiores) gozan de un beneficio premium: acceso a navegación completa y gratuita, lo que les permite el uso integral de internet, redes sociales y correo electrónico. Para el resto de los socios LATAM Pass, la aerolínea garantiza un valioso servicio de mensajería gratuito.

La flota conectada más grande de la región

Latam se ha posicionado como líder regional al operar la flota conectada más extensa, sumando 251 aviones equipados con WiFi. La expansión de este servicio avanza a paso firme:

Chile: Más del 90% de los aviones Narrow Body (corto y medio alcance) cuentan con el servicio.

Brasil y Colombia: El 100% de la flota Narrow Body ya está conectada.

Perú y Ecuador: La conectividad se encuentra en un 70% y 30% de sus flotas, respectivamente.

La meta es ambiciosa: hacia finales de este año, la totalidad de la flota de pasillo único (Narrow Body) de todas las filiales contará con el servicio de conectividad a bordo.

Además, pensando en los viajes de larga distancia, en julio de este año se anunció una inversión de 60 millones de dólares para comenzar a implementar el WiFi a bordo en los aviones de fuselaje ancho (Wide Body) a partir de 2026. Esto incluye rutas transcontinentales clave como Santiago-Sydney, Lima-Madrid y São Paulo-Londres, asegurando la continuidad de la conexión en los viajes más extensos.

Latam Play: más que WiFi, un centro de entretenimiento

El servicio de WiFi se integra a Latam Play, la plataforma de entretenimiento a bordo disponible en todos los vuelos del grupo. LATAM ostenta la cartelera de entretenimiento aéreo más amplia de Sudamérica.

En los aviones de fuselaje ancho, el acceso es a través de las pantallas individuales, mientras que en los de pasillo angosto se utiliza el dispositivo personal del pasajero, conectándose a la red play.latam.com. La oferta de contenido es de primer nivel; en 2024 se sumaron plataformas como Disney+, HBO Max y Paramount+, convirtiendo al grupo en el primero de la región en ofrecer producciones de estas tres gigantes a bordo. Para 2025, el catálogo superó las 300 películas, más de 1.000 episodios de programas y 800 álbumes de música, consolidando a Latam como un referente en el entretenimiento aéreo regional y una razón más para elegir sus viajes.