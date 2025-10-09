Belize refuerza su conexión aérea con Copa Airlines vía Panamá

Entre la selva tropical, el mar Caribe y un legado cultural fascinante, Belize se consolida como uno de los destinos más atractivos del continente. Este pequeño país centroamericano combina lujo, naturaleza y autenticidad, ofreciendo a los viajeros playas paradisíacas, aguas turquesas y experiencias únicas en contacto con la biodiversidad.

A partir de diciembre de 2025, llegar a este paraíso será más fácil que nunca gracias a la nueva programación de Copa Airlines vía Panamá, que optimiza los tiempos de conexión y mejora la comodidad para los pasajeros que viajan desde Sudamérica y el Caribe. Con más horarios y mejores aeronaves, el país suma un nuevo impulso para consolidarse como un destino premium dentro del circuito turístico regional.

Nuevos horarios con mejores conexiones internacionales

Desde el 23 de diciembre de 2025, Copa Airlines implementará un nuevo itinerario Panamá–Belize, diseñado para que los viajeros disfruten de una experiencia más fluida y eficiente:

Panamá – Belize: salida a las 9:06 a.m., llegada a las 10:31 a.m.

Belize – Panamá: salida a las 11:26 a.m., llegada a las 2:46 p.m.

Estos nuevos horarios ofrecen mayor comodidad y más opciones de conexión con la red de destinos de Copa Airlines, que abarca más de 80 ciudades en América. Los pasajeros podrán enlazar con menor tiempo de espera hacia puntos clave como Buenos Aires, Santiago, Montevideo o Lima, haciendo de Panamá un verdadero hub para acceder a la “Belicidad”.

Además, el itinerario facilita el acceso a los principales atractivos del país, ya que las conexiones internas desde el Aeropuerto Internacional Philip S.W. Goldson se integran fácilmente con los vuelos locales de Tropic Air, que enlazan con San Pedro (La Isla Bonita), Caye Caulker, Placencia, Dangriga y Punta Gorda.

Aviones más grandes y confortables a partir de enero de 2026

El crecimiento sostenido de la demanda hacia Belize llevó a Copa Airlines a incorporar aviones Boeing 737-800 en esta ruta a partir del 2 de enero de 2026. Esta modernización permitirá aumentar la capacidad de asientos, tanto en Clase Ejecutiva, muy solicitada por el segmento premium, como en Clase Económica, garantizando una experiencia de vuelo más cómoda para todos los pasajeros.

Con estas mejoras, la aerolínea panameña reafirma su compromiso con la conectividad regional y con el desarrollo de destinos emergentes en el Caribe. La combinación de horarios convenientes, tecnología de vuelo y confort a bordo representa un salto de calidad para quienes eligen Belize como su próximo destino.

Un paraíso caribeño entre la aventura y el lujo

Belize es mucho más que playas y resorts: es un mosaico de selvas exuberantes, ruinas mayas y arrecifes de coral que cautiva a los viajeros más exigentes. Hogar de la Barrera de Coral de Belize, la más grande del hemisferio norte y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este destino invita a bucear junto a tortugas y mantarrayas, explorar cuevas milenarias o disfrutar del descanso absoluto en islas privadas y hoteles boutique.

El país también destaca por su riqueza cultural, con una identidad diversa que mezcla influencias mayas, garífunas, mestizas y criollas, creando una propuesta turística que combina hospitalidad caribeña con autenticidad local.

Conectividad y autenticidad: las claves de su crecimiento

Gracias a la nueva conectividad con Copa Airlines vía Panamá, Belize se afianza como un destino ideal para escapadas románticas, viajes familiares o aventuras con amigos. Su equilibrio entre lujo, sostenibilidad y experiencias naturales lo convierte en una de las joyas más prometedoras del Caribe contemporáneo.

Con vuelos más accesibles, mayor confort y una oferta turística de primer nivel, este 2026 será el momento perfecto para descubrir Belize.

Para planificar tu próxima escapada, visitá travelbelize.org/es y empezá a vivir la experiencia de la “Belicidad”.