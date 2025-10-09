En un año clave para la recuperación y expansión del transporte aéreo en América Latina, Avianca anunció una inversión superior a 800 millones de dólares destinada a fortalecer su red, modernizar su flota y elevar los estándares de servicio y experiencia del cliente. La iniciativa forma parte de una estrategia integral de crecimiento que combina eficiencia operativa, innovación y compromiso con el pasajero.

Con más de un siglo de historia, Avianca se consolida como una de las aerolíneas líderes del continente, y esta nueva inyección de capital refuerza su posición dentro del mercado global. “Esta inversión demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el cliente. Apostamos por ofrecer opciones competitivas y una experiencia premium en expansión”, destacó Frederico Pedreira, CEO de Avianca.

Una expansión que redefine la conectividad

Durante 2025, la compañía proyecta incrementar su conectividad aérea en un 13 %, con el lanzamiento de 13 nuevas rutas internacionales que fortalecerán su presencia en América y Europa. Para acompañar este crecimiento, Avianca incorporará seis aviones adicionales a su flota antes de fin de año, ampliando su capacidad operativa y optimizando frecuencias en mercados de alta demanda.

Esta expansión responde a una tendencia regional en la que los viajeros priorizan la eficiencia y la flexibilidad. La compañía, miembro del Grupo Abra —junto a Gol y Wamos—, opera con una flota combinada de 300 aeronaves, lo que le permite consolidarse como un actor clave en la conectividad del hemisferio sur.

Mejoras en producto y servicio para una experiencia superior

La inversión de Avianca también se enfoca en el desarrollo de su producto premium. Bajo la marca INSIGNIA by Avianca, la aerolínea ampliará su Business Class a más de 80 rutas en las Américas, reforzando su oferta de confort y exclusividad.

Asimismo, se abrirán nuevas salas VIP y se implementará un servicio de check-in prioritario para socios del programa LifeMiles, brindando una experiencia integral desde el primer contacto con la aerolínea. Estas mejoras se suman a la renovación de cabinas y al fortalecimiento de los sistemas digitales de atención al cliente, con el objetivo de ofrecer un servicio ágil, confiable y personalizado.

Fortalecimiento de las unidades de negocio

Más allá del transporte de pasajeros, Avianca también destina parte de su inversión a consolidar sus unidades de negocio estratégicas.

LifeMiles, su programa de fidelización con más de 14 millones de socios, recibirá recursos para mejorar la plataforma, ampliar beneficios y optimizar la experiencia en tierra mediante la apertura de nuevas salas exclusivas.

Avianca Cargo, por su parte, continúa posicionándose como un referente regional. La compañía incrementará su flota de aviones A330F y aumentará las frecuencias de vuelo, mejorando la capacidad de transporte y conectividad en rutas de exportación clave.

Estas acciones apuntan a diversificar los ingresos del grupo y consolidar su rol como proveedor integral de soluciones aéreas, tanto para pasajeros como para el sector logístico.

Un compromiso a largo plazo con el viajero

El plan de inversión de Avianca no solo busca fortalecer su competitividad, sino también potenciar la experiencia del viajero. Con más rutas, mayor confort y tecnología aplicada al servicio, la compañía continúa posicionándose como una opción preferida en la región.

“Estamos invirtiendo activamente en más aviones, en una red de rutas sin precedentes y, fundamentalmente, en la calidad de la experiencia de viaje”, concluyó Pedreira.

En un contexto de transformación para la industria aérea, Avianca reafirma su liderazgo regional con una estrategia que combina expansión, innovación y servicio humano, pilares fundamentales para su crecimiento sostenible en los próximos años.