Argentina y un gran avance para tener vuelo directo con Portugal

Durante la mañana del miércoles, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 22/2025 en la cual renovó la autorización a una línea aérea a volar en el territorio nacional.

Inicialmente, la empresa de bandera portuguesa: Transporte Aéreos Portugueses Sociedad Anónima (S.A), pidió a la Administración Nacional de Aviación Civil, la autorización por tiempo indeterminado para operar en el país. Anteriormente, la empresa ya contaba con esta habilitación y había realizado vuelos regulares entre Lisboa (LIS) y Buenos Aires/Ezeiza (EZE) hasta marzo de 2020, sin embargo, la ruta fue suspendida en el contexto de las restricciones globales por la pandemia de COVID-19.

Ahora, ANAC aprobó el pedido por un término de cinco años, pero que son renovables bajo la condición de reciprocidad para con los transportadores argentinos, por lo que Tap Air Portugal comenzará a operar como Agencia Fuera de Línea.

De esta forma, la línea aérea quedará autorizada a mantener presencia comercial en el país, sin operar vuelos propios desde o hacia el destino. Bajo esta modalidad, la compañía puede instalar oficinas, vender pasajes para sus rutas internacionales —incluso mediante conexiones con aerolíneas asociadas—, desarrollar campañas de marketing y contar con representación legal y comercial en el territorio. Por lo general, que la aerolínea muestre cierta intención de mantener su pata comercial en la Argentina, es una opción para que comience el proceso que dé luz ver a los vuelos regulares.