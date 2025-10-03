La conectividad aérea se consolidó como el eje central de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, marcando una clara hoja de ruta para la temporada de verano y los años venideros. Los anuncios de expansión, tanto de la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas como de las principales competidoras regionales e internacionales —como Arajet, GOL, JetSmart y Flybondi—, pintaron un panorama de crecimiento robusto, enfocado en el fortalecimiento de los hubs internos, la reconquista de mercados clave como Brasil y el Caribe, y una profunda apuesta por el segmento receptivo. Este boom de nuevas rutas y frecuencias no solo busca satisfacer una demanda creciente, sino también capitalizar las facilidades migratorias y las estrategias comerciales agresivas que buscan posicionar a la Argentina como un actor determinante en el mapa turístico de las Américas.

La estrategia de expansión se articula en dos frentes claros: la descentralización de la conectividad y el impulso de las conexiones con destinos de alto valor. Ciudades como Córdoba y Mendoza emergen como nodos aeroportuarios de peso, clave para aliviar la presión sobre Buenos Aires y facilitar el acceso directo a destinos patagónicos, litorales y del norte. Al mismo tiempo, el sector privado y público de Brasil, en sintonía con operadores del Caribe, demostraron un renovado interés en el mercado argentino. Esta sinergia de crecimiento, potenciada por una competencia de precios y servicios, promete un 2026 de alta intensidad, donde la eficiencia operativa y la sostenibilidad económica serán las claves para consolidar las proyecciones anunciadas en el marco de la feria.

Aerolíneas Argentinas: rentabilidad y expansión internacional

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, trazó un panorama de crecimiento y solidez financiera, destacando un resultado operativo positivo de 56 millones de dólares en 2024, un hito inédito en los últimos 16 años. Este logro subraya el giro estratégico de la compañía hacia la sustentabilidad económica y la rentabilidad, sin resignar el rol de actor principal en la conectividad del país.

El impulso del mercado doméstico

A nivel nacional, la aerolínea mantiene una operación robusta, con 37 rutas troncales y 36 intertramos, movilizando entre 28.000 y 29.000 pasajeros diarios. Los destinos clásicos como Buenos Aires-Bariloche (con un aumento del 4% interanual), Córdoba (12% de crecimiento) e Iguazú se mantienen a la cabeza, aunque rutas corporativas como Neuquén (impulsada por Vaca Muerta) y tramos de alto crecimiento como Córdoba-Chapecó (que triplicó su volumen) y Termas de Río Hondo (73% de crecimiento) marcan nuevas tendencias. Para la temporada de verano 2026, la oferta de asientos crecerá un 4%, con 10 vuelos diarios a Bariloche, 9 a Mendoza y 7 a Ushuaia e Iguazú, reforzando los principales polos turísticos.

Crecimiento y novedades en el plano internacional

La proyección internacional de Aerolíneas Argentinas apunta a un crecimiento del 12% para 2026, con el objetivo de transportar más de 3,1 millones de pasajeros en 35 rutas. Las novedades más resonantes incluyen tres vuelos diarios a Miami, el regreso a la Quinta Libertad (San Pablo/Punta del Este/San Pablo y Porto Alegre/Punta del Este/Porto Alegre) y la incorporación de Aruba como nuevo destino, con cinco frecuencias semanales desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Brasil se ratifica como un mercado clave, con más de 35 vuelos diarios a Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo, Salvador y Porto Seguro, además de conexiones desde las provincias. En el Caribe, la apuesta por Cancún y Punta Cana se sustenta en una demanda que creció más de un 100% en los últimos tres años. El segmento receptivo también muestra cifras alentadoras: una promoción reciente logró la venta de 38.791 pasajes a turistas extranjeros.

El eje Córdoba: el segundo hub nacional se consolida

Córdoba se perfila de manera definitiva como el segundo hub aéreo más importante de Argentina, gracias a los anuncios de Flybondi, que ampliará su red a 10 destinos desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. La estrategia de la low cost busca facilitar la conexión directa entre el centro del país y los principales atractivos turísticos, eliminando la necesidad de pasar por Buenos Aires.

Nuevas rutas y aumento de frecuencias de Flybondi

La aerolínea low cost incorporará tres rutas nacionales directas a partir de diciembre:

Córdoba–Ushuaia: Miércoles y domingos, desde el 6 de diciembre.

Córdoba–El Calafate: Lunes y viernes, desde el 10 de diciembre.

Córdoba–Puerto Iguazú: Cuatro frecuencias semanales, desde el 4 de diciembre.

A esto se suma un incremento sustancial de frecuencias en las rutas ya operativas para el verano: Buenos Aires crecerá un 65% (a 28 vuelos semanales), mientras que Bariloche y Salta superarán el 130% de aumento, con un vuelo diario. La expansión también incluye destinos internacionales como Río de Janeiro, Florianópolis y Asunción, consolidando la provincia como un nodo vital para el turismo regional. Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, remarcó que "cada nueva conexión aérea significa más oportunidades para que Córdoba reciba turistas de todo el país y la región".

Brasil y Caribe: la irrupción de las low cost y la reconfirmación de rutas

Arajet y la conquista del Caribe

La aerolínea dominicana Arajet ratificó la importancia del mercado argentino, que se consolidó como su principal emisor de pasajeros hacia República Dominicana. La compañía, que ostenta la flota más joven de América, anunció dos movimientos clave:

El inicio de la ruta directa Córdoba/Punta Cana a partir del 9 de noviembre, que ya pasó de tres a cinco frecuencias semanales ante la fuerte demanda. El regreso del vuelo Santo Domingo/Buenos Aires en diciembre, un relanzamiento impulsado por la demanda y por las nuevas facilidades migratorias que permiten a los dominicanos con visa estadounidense ingresar a Argentina sin necesidad de visa adicional, incentivando el turismo en ambos sentidos.

Arajet, que analiza abrir conexiones hacia Mendoza y Rosario en 2026, busca convertir a República Dominicana en la "gran puerta de entrada a las Américas", ofreciendo conexiones sencillas a destinos como Miami, Nueva York, Orlando, Chicago, Boston, Montreal o Toronto.

JetSmart y la consolidación del Noreste de Brasil

JetSmart reforzó su presencia en Brasil con el anuncio de una nueva ruta: Buenos Aires-Natal. El servicio, que será diario y directo a partir de fin de año, busca proyectarse durante todo 2026. Este anuncio se suma a su operación ya consolidada hacia Florianópolis, Río de Janeiro (desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza) y a la ruta a Recife, que recientemente pasó a ser diaria. El ejecutivo de la low cost chilena, Federico Petazzi, destacó que esta expansión consolida a la aerolínea como un actor clave en la conectividad con el gigante sudamericano.

GOL y la apuesta por Mendoza

GOL Linhas Aéreas Inteligentes se sumó al incremento de rutas con la presentación de un nuevo trayecto que conectará a Mendoza con Río de Janeiro durante la temporada de verano. El vuelo contará con cuatro frecuencias hasta abril y busca potenciar tanto la llegada de turistas brasileños a la región vitivinícola como el interés del mendocino por la Cidade Maravilhosa. Autoridades de Embratur y el secretario de Turismo de Río de Janeiro, Gustavo Tutuca, valoraron la expansión de la conectividad aérea como fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado, un factor esencial para superar el número de viajeros internacionales ingresados a Brasil.