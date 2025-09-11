Air Canada anunció una ampliación estratégica de su red global desde Toronto Pearson, consolidando a la ciudad canadiense como uno de los centros de conexión más relevantes de América del Norte. El hub ya conecta con más de 150 destinos y ahora se prepara para una etapa de expansión con fuerte presencia en Latinoamérica.

El plan responde tanto a la demanda creciente de los pasajeros como al objetivo de la compañía de posicionar a Toronto como un polo clave en los flujos de comercio, turismo y transporte aéreo internacional.

Crecimiento hacia Sudamérica y el Caribe

En los últimos meses, la aerolínea introdujo rutas directas hacia Río de Janeiro, Lima y Cartagena, reforzando su apuesta por Sudamérica. También sumó más opciones hacia México y el Caribe, mercados que crecen de manera sostenida en el segmento vacacional.

De cara al próximo verano boreal, la compañía recuperará conexiones emblemáticas hacia Shanghái y Budapest, un paso que marca el regreso de dos mercados altamente valorados por los viajeros de negocios y de placer.

Alianza con el aeropuerto Toronto Pearson

El crecimiento de la red se enmarca en una estrategia conjunta con Toronto Pearson, donde se avanza con el programa Pearson LIFT para modernizar la infraestructura y mejorar la experiencia del pasajero. Según Deborah Flint, presidenta y CEO del aeropuerto, la incorporación del Boeing 787-10 como aeronave insignia de Air Canada refleja el papel central de Toronto en la aviación del futuro.

La modernización permitirá no solo mayor comodidad para los usuarios, sino también beneficios directos en la economía local gracias al incremento del turismo y del comercio exterior.

Impacto económico y renovación de flota

La expansión de Air Canada genera un impacto positivo en el mercado laboral de la región metropolitana de Toronto y aporta al crecimiento del PBI local. En paralelo, la aerolínea prepara la llegada de nuevas aeronaves de última tecnología, como los Boeing 787-10 y los Airbus A321XLR, que permitirán ampliar la capacidad y abrir nuevos destinos en los próximos años.

Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo y director comercial, destacó que la inversión en flota es clave para sostener el crecimiento y fortalecer la competitividad global de la compañía.

Una experiencia de viaje diferenciada

Además de las nuevas rutas, Air Canada apuesta por servicios premium en Toronto Pearson. La Signature Suite, reconocida este año por Skytrax como la mejor experiencia gastronómica en una sala VIP de clase ejecutiva, se suma a las Maple Leaf Lounges, Air Canada Cafés y la atención personalizada de su servicio Concierge.

La aerolínea también desarrolla un negocio de carga de alcance internacional, con instalaciones capaces de gestionar desde productos farmacéuticos sensibles hasta transporte de caballos, un segmento que requiere altos estándares de seguridad y logística.

Más destinos en la mira

En el corto plazo, Air Canada confirmó la reactivación de su ruta a Tel Aviv, ampliando aún más las alternativas de conexión desde Toronto. Con esta incorporación, la aerolínea consolida su estrategia de diversificación y refuerza su objetivo de posicionarse como referente en conectividad transcontinental.

La combinación de nuevos mercados en Sudamérica, junto con la recuperación de rutas hacia Asia, Europa y Medio Oriente, convierte a Toronto Pearson en una de las plataformas aéreas más dinámicas del hemisferio occidental.