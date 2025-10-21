Air Canada amplía vuelos en Argentina con más servicios y beneficios

De cara a la próxima temporada de verano en el hemisferio sur, Air Canada anunció un aumento en su programación de vuelos entre Buenos Aires y Toronto, consolidando su compromiso con el mercado argentino. La decisión llega en un contexto de creciente demanda por parte de viajeros corporativos y de placer que buscan fortalecer los lazos entre ambos países.

La compañía canadiense operará cinco frecuencias semanales entre fines de octubre y marzo de 2026, lo que representa una mejora significativa en la conectividad con América del Norte. Además, el reciente acuerdo bilateral entre Argentina y Canadá, junto con la simplificación del proceso de visado, apunta a facilitar aún más el flujo turístico y comercial.

Detalles de la nueva programación de Air Canada

Los vuelos serán operados con modernos Boeing 787-9 Dreamliner, equipados con 30 asientos en Clase Ejecutiva, 21 en Premium Economy y 247 en Economy, garantizando confort, tecnología y eficiencia energética.

El vuelo AC90 partirá desde Toronto a las 22:35 hs y arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 15:10 hs del día siguiente, mientras que el AC91 despegará desde Buenos Aires a las 16:45 hs, llegando a Canadá a las 05:55 hs del día siguiente, con escala en São Paulo.

El servicio operará todos los días excepto martes y jueves, ofreciendo horarios estratégicos para quienes buscan conexiones rápidas en Guarulhos hacia Montreal, reduciendo significativamente el tiempo de viaje hacia la provincia de Quebec.

Más opciones de conexión con Sudamérica y Canadá

Air Canada también potencia su red a través de acuerdos de código compartido con GOL Linhas Aéreas, lo que permite volar desde Aeroparque y Mendoza hacia São Paulo, y desde Ezeiza a Río de Janeiro, para luego conectar fácilmente con los servicios de la aerolínea canadiense hacia Toronto y Montreal.

Gracias a esta sinergia, los pasajeros argentinos cuentan con mayores alternativas de horarios y ciudades de origen, ampliando las posibilidades tanto para viajes de negocios como para el turismo receptivo en ambos países.

Nueva etapa en la conectividad bilateral entre Argentina y Canadá

El año pasado, ambos gobiernos firmaron un Memorándum de Consulta en Materia de Transporte Aéreo, que marcó un hito en la relación aerocomercial. Este acuerdo promueve la liberalización de los vuelos bilaterales, eliminando restricciones previas y permitiendo incrementar las capacidades operativas entre las compañías de ambos países.

A partir de ese entendimiento, se abrió el camino para que Air Canada incremente su presencia en el Cono Sur y para que Argentina fortalezca su acceso al mercado canadiense, tanto en términos turísticos como comerciales.

Ingreso a Canadá: proceso más simple para argentinos

En paralelo, el Gobierno de Canadá flexibilizó el régimen de visados para los ciudadanos argentinos. Quienes cuenten con una visa estadounidense de no inmigrante válida o hayan obtenido una visa de visitante canadiense en los últimos diez años ya no necesitan gestionar una visa tradicional: pueden solicitar la Autorización Electrónica de Viaje (eTA) en línea.

El trámite es rápido, digital y económico, con un costo de apenas 7 dólares canadienses, lo que representa un incentivo adicional para el turismo emisivo. La medida aplica también a ciudadanos de otros 12 países, reforzando el interés del gobierno canadiense en impulsar el flujo de visitantes internacionales.

Air Canada, un aliado estratégico para el mercado argentino

Con la expansión de su operación y la mejora en los procesos migratorios, Air Canada reafirma su apuesta por Argentina como un punto clave en su red sudamericana. Su flota moderna, la conectividad global a través de Toronto y Montreal, y los acuerdos bilaterales recientes consolidan una etapa de mayor integración aérea entre ambos países, en línea con la tendencia de crecimiento del turismo internacional hacia el norte del continente.