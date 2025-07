Agencias de viajes pedirán abrir una mesa de diálogo con Transporte

En las últimas horas, se conoció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); como así también la modificación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Esta novedad cobra otro tinte en el turismo, dado que los receptivos mantienen en alza los reclamos para solucionar la reglamentación de las camionetas pickup doble cabina 4x4 —que no están dentro de la categoría N1 que las establece como transporte turístico— y a su vez, el aumento de 10 a 12 años la vida útil de los vehículos.

Al respecto, el comunicado de la secretaria de Transporte de la Nación, afirma que esta medida implica “una profunda reestructuración del sistema de terrestre que desburocratizará al estado y contribuirá a la administración eficaz de los recursos de todos los argentinos”.

En este contexto, Mensajero habló con representantes de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) y con la Comisión de Transporte Terrestre de la Faevyt.

Desde la cámara dieron el visto bueno a estas transformaciones. “No vemos con malos ojos que los organismos de control cumplan esa función y no sean organismos meramente recaudatorios. Todavía no sabemos el alcance como para juzgar si el cambio va a resultar mejor en términos de cómo aplica el transporte de pasajeros o no. Esto habrá que verlo con el tiempo. Pero que se unan o que se evalúen de forma integrada cuestiones vinculadas a la seguridad vial, al control y a las juntas, nosotros no nos oponemos, no nos opusimos y no nos parece incorrecto”, aseguraron.

Sin embargo, haciendo referencia a la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional, aclararon que ven “con bastante preocupación el estado de degradación de las rutas”. Según la Cámara, el trabajo de capacitación y equipos de traslados con mejor tecnología es un hecho que se lleva adelante de forma diaria. No obstante, “si la infraestructura en transporte no responde, es un problema”.

Pero, por otra parte, desde la federación explicaron que el cambio más importante es que la Gendarmería nacional pasará al control de tránsito de rutas nacionales, donde tendrá cargo las infracciones de tránsito en rutas y autopistas. “Desde Faevyt se propondrá una mesa de trabajo conjunta para construir sobre estas nuevas normativas un camino de soluciones y poder informar fehacientemente a los transportistas y agencias de viajes”, comentaron a Mensajero desde la Comisión de Transporte Terrestre. A su vez, puntualizaron en que la sinergia entre lo público y privado siempre debe estar en una mesa de trabajo.