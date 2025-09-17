Aerolíneas Argentinas sumará vuelos a Brasil desde enero

Con la mira puesta en la alta temporada de verano, Aerolíneas Argentinas anunció una fuerte expansión de su red de vuelos hacia Brasil, consolidando su rol como puente estratégico entre ambos países. La principal novedad será la incorporación de una ruta inédita que conectará Buenos Aires y Rosario con el aeropuerto de Cabo Frío, puerta de entrada a Buzios y Arraial do Cabo, dos de los destinos más demandados por los argentinos.

La nueva programación forma parte de un esquema integral que no solo incrementa las frecuencias a los puntos más tradicionales de Brasil, sino que también diversifica la oferta para atender la creciente demanda del turismo emisivo. En paralelo, la aerolínea continúa implementando promociones comerciales y beneficios de fidelización que refuerzan su competitividad en el mercado regional.

Una nueva ruta a Buzios-Cabo Frío desde Buenos Aires y Rosario

A partir del 3 de enero y hasta el 5 de abril, Aerolíneas Argentinas operará dos vuelos semanales a Cabo Frío desde Aeroparque Jorge Newbery y otros dos desde Rosario. En ambos casos, las partidas estarán programadas para los días sábados y domingos, con el objetivo de captar tanto a quienes planifican escapadas cortas como a los que buscan estadías más prolongadas.

Cabo Frío, situado en el estado de Río de Janeiro, es un polo turístico de la Región de los Lagos que se destaca por su infraestructura hotelera y gastronómica. Su ubicación estratégica permite acceder con facilidad a Buzios y Arraial do Cabo, dos localidades que se convirtieron en sinónimo de playa, relax y vida nocturna para los viajeros argentinos.

Refuerzo de la conectividad con Brasil para el verano

La nueva ruta a Cabo Frío se complementa con un incremento significativo en la operación hacia otros destinos brasileños:

Río de Janeiro: 35 vuelos semanales desde Buenos Aires en enero, 9 más que en la actualidad, además de 4 frecuencias semanales desde Córdoba y Rosario.

Salvador de Bahía: pasa de 6 a 10 vuelos semanales.

Porto Seguro: suma un vuelo extra, llegando a 3 por semana.

Florianópolis: desde diciembre contará con 7 vuelos semanales desde Buenos Aires, que aumentarán a 26 en enero. También habrá 5 frecuencias desde Córdoba y Rosario, y 2 desde Salta y Tucumán.

Con esta estrategia, Aerolíneas busca cubrir la demanda creciente de los argentinos que eligen las playas de Brasil como destino de verano, al mismo tiempo que potencia la llegada de visitantes brasileños al país.

Estrategia comercial para atraer más pasajeros

El plan no se limita al aumento de vuelos. Aerolíneas Argentinas está desplegando una política comercial agresiva que incluye tarifas competitivas para el turismo receptivo, con la posibilidad de añadir tramos internos dentro de la Argentina por montos accesibles de entre 50 y 100 dólares. Esta medida busca favorecer el flujo de pasajeros internacionales hacia destinos locales, más allá de Buenos Aires.

Asimismo, la compañía está impulsando promociones tácticas en mercados clave, manteniendo opciones de financiación atractivas para el público argentino. A esto se suman beneficios adicionales para los viajeros frecuentes que participan del programa Aerolíneas Plus, con la acumulación y uso de millas como herramienta para fidelizar clientes de alto valor.