Aerolíneas Argentinas lanza una ruta internacional inédita para el verano 2025

La temporada de verano 2025 se prepara con un nuevo anuncio que refuerza la conectividad regional. Aerolíneas Argentinas confirmó la incorporación de rutas estacionales hacia Uruguay y Brasil, con un esquema de frecuencias pensado para potenciar tanto el turismo emisivo como el receptivo.

El plan incluye la apertura de operaciones inéditas bajo la figura de la quinta libertad aérea, además de la ampliación de vuelos desde Buenos Aires y Córdoba hacia los principales destinos uruguayos. Con esta estrategia, la aerolínea de bandera busca captar más pasajeros, diversificar su red y consolidarse como uno de los motores del turismo regional en el verano.

La novedad: quinta libertad aérea hacia Uruguay

Uno de los puntos más destacados del anuncio es la utilización de la quinta libertad del aire, una modalidad que permite a una aerolínea vender pasajes entre dos países distintos a su nacionalidad. En este caso, Aerolíneas Argentinas volará desde San Pablo y Porto Alegre hacia Punta del Este, ofreciendo dos frecuencias semanales desde cada ciudad brasileña.

Esta herramienta no se aplicaba desde 2012, cuando la compañía operaba vuelos entre Buenos Aires, Auckland y Sídney. Su regreso marca un hito para la red de la aerolínea, que amplía su alcance y competitividad en el mercado regional.

Refuerzo de vuelos a Montevideo y Punta del Este

Además de las rutas desde Brasil, Aerolíneas Argentinas incrementará la cantidad de vuelos hacia Uruguay desde sus principales bases en Argentina. La programación de verano contempla:

Buenos Aires – Punta del Este: 28 frecuencias semanales, cinco más que el último verano.

Buenos Aires – Montevideo: 16 frecuencias semanales, dos más que en 2025.

Córdoba – Punta del Este: dos vuelos semanales los días jueves y sábado, a partir del 1 de enero.

Con esta oferta ampliada, la empresa busca garantizar mayor disponibilidad de asientos en los momentos de mayor demanda y brindar alternativas a pasajeros que viajen por turismo o por negocios.

Declaraciones oficiales y estrategia de temporada

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, señaló que la medida responde a una visión de rentabilidad y expansión: “Nuestra compañía tiene que salir a buscar la máxima rentabilidad en toda la red, aprovechando las oportunidades que se presentan en la temporada de verano. Por eso seguiremos innovando en procesos internos, operación y oferta de vuelos”.

La decisión forma parte de una estrategia integral que combina nuevas rutas, financiación en el mercado local, promociones en el segmento internacional y beneficios para clientes frecuentes del programa Aerolíneas Plus. El objetivo es fortalecer la posición de la compañía como un actor clave en el desarrollo del turismo regional.

Calendario de operaciones desde Brasil

Los vuelos estacionales desde Brasil hacia Punta del Este ya tienen fechas confirmadas:

San Pablo – Punta del Este: inicio el 25 de diciembre, dos frecuencias semanales (jueves y viernes). Los regresos operarán domingo y lunes, hasta el 31 de enero.

Porto Alegre – Punta del Este: inicio el 26 de diciembre, dos frecuencias semanales (viernes y sábado). Los regresos serán sábado y domingo, también hasta el 31 de enero.

Estas operaciones responden a la creciente demanda de turistas brasileños hacia Uruguay y, al mismo tiempo, posicionan a Aerolíneas Argentinas como una opción competitiva en un mercado que suele ser dominado por aerolíneas locales o regionales.

Aerolíneas Argentinas, motor del turismo regional

El anuncio de las nuevas rutas y la expansión de frecuencias confirman que la compañía continúa en un proceso de consolidación estratégica. Al sumar opciones internacionales y reforzar la conectividad entre Argentina, Uruguay y Brasil, Aerolíneas no solo amplía su red, sino que también contribuye al desarrollo del turismo receptivo y emisivo.

Con más vuelos, promociones y beneficios, la aerolínea busca posicionarse como una herramienta central para el crecimiento de la actividad turística en el Cono Sur durante el verano 2025.