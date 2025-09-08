Dentro del turismo, la oportunidad de implementar nuevas herramientas para generar mayores beneficios tanto para los destinos como para los viajeros es una meta central. Dentro de estas opciones, existen tres que se volvieron fundamentales para fomentar un turismo diferente: tecnología, sostenibilidad e innovación. Una sinergia que puede provocar un cambio radical de cara a un mejor desarrollo turístico.

Justamente, como son factores en desarrollo, durante el Foro Nacional de Turismo en San Juan se abordaron estos temas apuntando a ponerlos en debate y a sumar información sobre sus proyecciones. A través de charlas y panales con referentes de distintas partes de Latinoamérica, se mostró la importancia que tienen en estos tres ejes centrales para la industria turística y comentaron como se llevan a cabo en sus respectivas empresas y organizaciones para lograr un resultado positivo.

Sostenibilidad en los destinos turísticos inteligentes

Siendo una de las estrategias a desarrollar, uno de los focos a los que apuntó el evento en San Juan fue darle prioridad a las medidas ambientales, socioculturales y económicas para el sector. Para eso, Ana Caram, subsecretaria de Turismo de Uruguay; Alejandra Ordóñez, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico de Quito; Virginia Avalís, directora del AMAU Hotel; y Ana Rucci, directora del Instituto de Investigaciones en Turismo de la Universidad de La Plata, fueron las encargadas de llevarlas a cabo.

La accesibilidad es uno de los puntos donde el turismo siempre hace énfasis. Para eso, Rucci, a través de los estudios realizados en la Universidad, dejó en claro cuáles son los requisitos para llevarlas a cabo. “A través de nuestras investigaciones nos dimos cuenta de que se presentan siete puntos fundamentales. Entre ellas, se destacan la disponibilidad de información adaptada, entornos y productos accesibles, con una gestión planificada de la accesibilidad y la promoción de un turismo con estas características.”, afirmó Rucci.

Incluso, también dio detalles de la plataforma Turabilty, plataforma creada para darle soluciones a los DTI. “Se dedica a centralizar y validar información sobre la accesibilidad en servicios y destinos turísticos. Para lograrlo, ofrece asistencia virtual y herramientas digitales que cumplen con los estándares del W3C (World Wide Web Consortium). El proyecto también promueve la participación de personas con discapacidad para incorporar sus experiencias, lo que contribuye a la competitividad de los destinos", expresó.

Siguiendo con esta línea, tanto las representantes de Uruguay y Ecuador dieron como se trabaja este tema en sus pasos, sosteniendo un apoyo desde lado empresarial y con una herramienta clave en inteligencia artificial. Por su parte, y cerrando el panel, la directora del AMAU Hotel presentó un modelo que integra la innovación, la gobernanza y la sostenibilidad en la gestión hotelera.

En su exposición sobre la sostenibilidad, la directora de AMAU detalló las prácticas del hotel, que incluyen el uso de productos locales, la eliminación del plástico de un solo uso, y la promoción de políticas de reciclaje, como la separación de blancos y residuos. En cuanto a la tecnología y accesibilidad, el hotel implementa un sistema de gestión en la nube y una política de "Papel Cero".

Tecnología, con IA y Big data para fomentar el turismo

Siendo, quizás, el nexo entre innovación y sostenibilidad, las herramientas tecnológicas han emergido, de forma positiva, como un brazo clave para la industria. Con un panorama donde la convivencia es constante, empresarios locales e internacionales, dieron a conocer como se vincula opciones como inteligencia artificial y big data para el desarrollo positivo del sector turístico.

Dolores Ordóñez, vicepresidenta de Gaia-X Hub España, explicó cómo la revolución de los datos y la inteligencia artificial (IA) está transformando el turismo global, impulsada por datos masivos y la IA. “Una buena IA depende directamente de contar con buenos datos, los cuales provienen de diversas fuentes como plataformas online, sistemas de reservas, redes sociales, y datos meteorológicos y ambientales”, comentó.

Además, la vicepresidenta de Gaia-X Hub España, mencionó ejemplos de planificación inteligente impulsada por la Inteligencia Artificial, como los itinerarios personalizados de Google, el asistente Romie de Expedia y los "pasaportes" de usuario de Airbnb, subrayando el papel crucial de la gestión de la información para mejorar la competitividad y la toma de decisiones en el sector turístico.

Por su parte, Pablo Singerman, director del Observatorio Económico de Agencias de Viajes y presidente de la empresa Metrix, fue otro de los que tomó el micrófono y abordó los desafíos actuales del sector, señalando que hoy en día los viajeros buscan experiencias personalizadas, lo cual se complica por la pérdida de información clave y una digitalización que a menudo es costosa y lenta.

Marcelo Funes, director ejecutivo del Instituto Ciudades del Futuro, presentó un enfoque integral para la gestión turística, dividiéndolo en tres etapas clave del viaje. En la fase "Antes de su llegada", destacó la importancia de atraer y registrar a los turistas, permitiéndoles acceder a toda la oferta y planificar su estadía con antelación.

Durante la etapa "Durante su estadía", se enfoca en la interacción y fidelización a través de servicios digitales como asistencia 24/7 y herramientas de gamificación. Finalmente, en la fase "Post viaje", el objetivo es lograr que el turista retorne y recomiende el destino mediante campañas específicas y estrategias de fidelización.

Innovación y la ventaja para los DTI

Por último, el último foco estuvo dirigido al criterio que utilizan los destinos turísticos para incrementar el arribo de viajeros. Y entre ellos, la innovación, aplicado en distintos puntos, ha formado parte de este crecimiento. Con esto, Juan Ortells, responsable técnico de Innovación en D3HUB y en Any Solution y Uriel Charne, CEO de Matea y presidente del Ente Turismo de La Plata.

Por un lado, Ortells puso el foco en ciudades como Medellín (Colombia) e Ibiza y Mallorca (España), donde se han implementado diferentes medidas innovadoras para el desarrollo turístico. Como ejemplo de innovación práctica, presentó el proyecto RENETAS, una iniciativa enfocada en la sostenibilidad que busca recuperar flotadores y colchonetas inflables para darles una nueva vida al convertirlos en objetos como bolsos y estuches.

Y agregó: “El éxito de este tipo de iniciativas se basa en cinco pilares: tener procedimientos claros de inventario y seguimiento, una definición precisa de objetivos, la colaboración público-privada, una comunicación efectiva y la mejora continua en todos los procesos”, comentó.

Por último, el presidente del Ente explicó innovación en el sector turístico en los ámbitos público y privado. En materia privada y a través de la empresa Matea, la innovación genera valor en un producto tradicional, mientras que, en lo público, se aplica a través de procesos con la certificación SACT y en la creación de experiencias únicas, a través de su patrimonio y eventos culturales.