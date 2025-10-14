Las tendencias del turismo de lujo: claves para agentes de viajes argentinos

El turismo de alta gama ha dejado de ser un nicho para convertirse en un motor de crecimiento sostenido a nivel global. Las proyecciones son contundentes: según el informe Luxury Travel Market 2032 de Fortune Business Insights, se espera que el sector pase de mover 2.7 billones de dólares este año a 4.8 billones para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 8,5 %. Este dinamismo no solo es impulsado por la expansión económica, sino por un cambio profundo en el perfil del viajero, que ahora prioriza el valor emocional y las experiencias significativas por sobre el mero fasto.

En este contexto de redefinición, el mercado latinoamericano, y en particular el turista argentino de lujo, ha adquirido un protagonismo notable. México, República Dominicana y Costa Rica emergen como destinos "maduros" que han sabido combinar estratégicamente conectividad, inversión hotelera de alto nivel, propuestas gastronómicas de clase mundial y un enfoque en el bienestar integral. Para los agentes de viajes, comprender esta nueva psiquis del pasajero es crucial: ya no se trata solo de vender un servicio premium, sino una transformación o enriquecimiento personal.

El nuevo perfil del pasajero de alta gama: más allá del confort material

El reciente informe Panorama del turismo de lujo en América Latina, realizado por Hyatt Inclusive Collection (HIC), desmitifica la idea de que el turismo de lujo solo se define por la comodidad material. El viajero de alto poder adquisitivo de hoy busca un valor emocional más profundo. Según Antonio Fungairino, Head para América Latina y el Caribe en HIC, el enfoque se ha desplazado hacia el bienestar, la conexión cultural y la sostenibilidad.

Las tres constantes que marcan la agenda del sector, y que todo agente debe incorporar, son:

Bienestar Integral: La búsqueda de equilibrio físico y mental a través de spas, gastronomía saludable y experiencias holísticas. Autenticidad: La demanda de inmersión cultural genuina, lejos de los circuitos turísticos masivos, valorando la conexión humana y la historia local. Servicio Personalizado: Una atención proactiva y anticipatoria que se adapta a las preferencias individuales, elevando la experiencia de viaje.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la OCDE coinciden en que la agenda del turismo está siendo definida por estas preferencias del viajero, obligando a los destinos a diversificar su oferta para responder a estas nuevas sensibilidades.

El viajero argentino y sus preferencias: un consumo enfocado en familia

El análisis de HIC destaca que el viajero argentino de alta gama presenta particularidades distintivas. A diferencia de otros mercados donde predominan los viajes de pareja o individuales, el pasajero de nuestro país prefiere compartir su experiencia en grupos familiares o de amigos.

Sus destinos predilectos se centran en las playas de alta gama del Caribe y Brasil, y se caracterizan por una pernoctación promedio que se extiende de una a dos semanas. Lo que buscan, y que debe ser el foco de los paquetes turísticos, es la perfecta combinación entre:

Exclusividad y Seguridad: Entornos controlados y servicios privados.

Comodidad y Accesibilidad: Logística de viaje impecable.

Experiencias Auténticas: Propuestas que ofrezcan un relato y una conexión significativa con el destino.

Para los profesionales del turismo, la lección es clara: el potencial de un destino de lujo no se mide solo por su inversión en infraestructura, sino por su capacidad de integrar de manera coherente el bienestar, la autenticidad y la sostenibilidad. Es el pasajero quien, con su voz y sus elecciones, está marcando las nuevas tendencias.

Además de los mercados maduros como México o el Caribe, el informe pone el foco en Brasil y Colombia como mercados emergentes con gran potencial. Su ubicación estratégica y su rica oferta cultural —un valor cada vez más apreciado a nivel mundial— los posicionan como las próximas grandes apuestas para el desarrollo del sector. Los destinos y los agentes que logren redefinir sus propuestas para ofrecer un valor emocional profundo, combinando sofisticación con conexión humana, serán los mejor posicionados para capitalizar este crecimiento exponencial del turismo de lujo en los próximos años.