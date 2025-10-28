En línea con su compromiso de profesionalizar al canal minorista, VStour, la empresa tecnológica especializada en soluciones para agencias de viajes, anunció una nueva edición de su programa de capacitación online. La propuesta busca optimizar el uso de su sistema de gestión integral, reconocido como uno de los más completos del mercado.

El objetivo de la compañía es acompañar a las agencias en el proceso de transformación digital, brindándoles herramientas que les permitan mejorar su productividad, eficiencia y seguridad operativa. Con esta iniciativa, VStour refuerza su rol como aliado estratégico del sector turístico en el proceso de modernización tecnológica.

Capacitación online para agencias de viajes

El programa se desarrollará del 3 al 5 de noviembre, con una duración de tres días consecutivos. Las clases, que se dictarán en formato 100 % online, se extenderán de 10:00 a 12:00 horas, permitiendo que los participantes puedan capacitarse desde cualquier punto del país.

Durante las jornadas, los agentes de viajes accederán a una visión general del sistema VStour, recorriendo las funciones esenciales para la gestión diaria: creación y operación de expedientes y pedidos, administración de clientes y proveedores, manejo de la carpeta de documentos, emisión de liquidaciones, vouchers y seguimiento de cuentas corrientes.

VStour: herramientas digitales para la gestión operativa

El programa incluirá también módulos avanzados destinados a usuarios con experiencia previa. En estos espacios se abordarán temas como cotizaciones, facturación, subdiarios de IVA, ARCA y SICORE, junto con la administración de fondos y la generación de estadísticas y reportes contables.

Además, la compañía recomienda a quienes aún no estén familiarizados con el sistema realizar previamente el curso introductorio virtual, disponible bajo solicitud. De esta forma, los participantes podrán aprovechar al máximo las instancias de formación, comprendiendo la lógica operativa y las ventajas del software.

Un acompañamiento constante a las agencias

Para Gustavo Valentín, CEO de VStour, estos espacios de formación representan una oportunidad para potenciar la competitividad del canal minorista. “Las agencias pueden aprovechar al máximo el potencial del sistema, mejorar la productividad y optimizar sus procesos internos”, destacó el directivo.

El programa forma parte del calendario anual de formación que la empresa desarrolla junto a su equipo de soporte y atención al cliente. Esta estrategia de capacitación permanente responde al objetivo de consolidar a VStour como socio tecnológico del trade turístico, ofreciendo soluciones integrales y soporte continuo a sus clientes.

Profesionalización y digitalización en el turismo

En un contexto donde la gestión digital resulta clave para la sostenibilidad del negocio, VStour busca impulsar la adopción de herramientas que simplifiquen tareas operativas y faciliten la toma de decisiones. La compañía reafirma así su compromiso con la profesionalización del turismo y la actualización constante del canal de ventas.

Con su enfoque en la innovación y la capacitación, VStour se posiciona como un actor esencial en la modernización tecnológica del turismo argentino, promoviendo la eficiencia, la transparencia y la integración de procesos en las agencias de viajes.